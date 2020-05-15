«Яндекс» завершил программу бесплатного тестирования на коронавирус
«Яндекс» завершил программу бесплатного тестирования на коронавирус, которое проводилось в рамках благотворительного проекта «Помощь рядом». Это решение в компании объяснили увеличением количества лабораторий с тестированием на COVID-19. Кроме того, в Москве начинается массовое бесплатное тестирование на антитела, рассказали в компании.
«Яндекс» организовал выездное тестирование на коронавирус 16 апреля. Изначально на тесты могли рассчитывать только жители Москвы старше 65 лет, а бесплатными были лишь первые 10 000 анализов. С 20 апреля тестирование стало бесплатным для всех. Всего бесплатные тесты успели сделать 20 000 человек на дому в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Иванове.
Все ресурсы проект направит на организацию поездок врачей и соцработников, которые работают в режиме повышенной нагрузки. Объем вложений в проект составил 250 млн руб., еще 30 млн пожертвовали россияне и компании.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу. С 15 мая жителей города начнут приглашать, чтобы сдать анализ в поликлиниках. Обследования по этим приглашениям будут проходить до 70 000 человек в неделю.