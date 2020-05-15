«Яндекс» завершил программу бесплатного тестирования на коронавирус

«Яндекс» организовал выездное тестирование на коронавирус 16 апреля. Изначально на тесты могли рассчитывать только жители Москвы старше 65 лет, а бесплатными были лишь первые 10 000 анализов. С 20 апреля тестирование стало бесплатным для всех. Всего бесплатные тесты успели сделать 20 000 человек на дому в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Иванове.