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«Яндекс» завершил программу бесплатного тестирования на коронавирус

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«Яндекс» завершил программу бесплатного тестирования на коронавирус, которое проводилось в рамках благотворительного проекта «Помощь рядом». Это решение в компании объяснили увеличением количества лабораторий с тестированием на COVID-19. Кроме того, в Москве начинается массовое бесплатное тестирование на антитела, рассказали в компании.

«Яндекс» организовал выездное тестирование на коронавирус 16 апреля. Изначально на тесты могли рассчитывать только жители Москвы старше 65 лет, а бесплатными были лишь первые 10 000 анализов. С 20 апреля тестирование стало бесплатным для всех. Всего бесплатные тесты успели сделать 20 000 человек на дому в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Иванове.

Все ресурсы проект направит на организацию поездок врачей и соцработников, которые работают в режиме повышенной нагрузки. Объем вложений в проект составил 250 млн руб., еще 30 млн пожертвовали россияне и компании.

Ранее по теме: Собянин объявил о бесплатном тестировании москвичей на антитела к коронавирусу

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу. С 15 мая жителей города начнут приглашать, чтобы сдать анализ в поликлиниках. Обследования по этим приглашениям будут проходить до 70 000 человек в неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных