Собянин объявил о бесплатном тестировании москвичей на антитела к коронавирусу

Таким образом власти планируют выяснить, сколько людей уже переболели COVID-19, в том числе бессимптомно, а также у скольких появился иммунитет. Кроме того, тестирование покажет сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. По словам Собянина, реальное количество заболевших коронавирусом в Москве не 130 000, а значительно больше. Об этом он заявил во время своей видеоконференции. В начале мая Собянин оценивал число заболевших в Москве в 300 000 человек.