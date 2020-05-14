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Собянин объявил о бесплатном тестировании москвичей на антитела к коронавирусу

Тестирование начнется с 15 мая
Артем Гирш
Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве с 15 мая начнется массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, москвичи будут получать приглашения пройти иммуноферментный (ИФА) анализ в поликлиниках. Обследования по этим приглашениям будут проходить до 70 000 человек в неделю.

К концу мая количество таких тестов в сутки будет превышать 200 000. Отбирать жителей для тестирования будут случайно, приглашения разошлют по электронной почте или смс. Результаты исследований опубликуют на официальном сайте мэра Москвы, данные тестирования станут основанием для смягчения введенных ограничений.

Таким образом власти планируют выяснить, сколько людей уже переболели COVID-19, в том числе бессимптомно, а также у скольких появился иммунитет. Кроме того, тестирование покажет сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. По словам Собянина, реальное количество заболевших коронавирусом в Москве не 130 000, а значительно больше. Об этом он заявил во время своей видеоконференции. В начале мая Собянин оценивал число заболевших в Москве в 300 000 человек.

Ранее по теме: Собянин оценил реальное число заболевших COVID-19 в Москве в 300 000 человек

В апреле Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дает результат с точностью 94% за 40 минут, сообщал Минпромторг. Экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию также разработала принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-биотех». Кроме того, свои тесты начала делать крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система».

В России к 14 мая выявлено 252 245 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве — 130 716. С начала эпидемии в России выздоровели 53 530 больных. Умерло 2305 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных