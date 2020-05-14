Собянин объявил о бесплатном тестировании москвичей на антитела к коронавирусу

Собянин объявил о бесплатном тестировании москвичей на антитела к коронавирусуТестирование начнется с 15 мая
В Москве с 15 мая начнется массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, москвичи будут получать приглашения пройти иммуноферментный (ИФА) анализ в поликлиниках. Обследования по этим приглашениям будут проходить до 70 000 человек в неделю.
К концу мая количество таких тестов в сутки будет превышать 200 000. Отбирать жителей для тестирования будут случайно, приглашения разошлют по электронной почте или смс. Результаты исследований опубликуют на официальном сайте мэра Москвы, данные тестирования станут основанием для смягчения введенных ограничений.
Таким образом власти планируют выяснить, сколько людей уже переболели COVID-19, в том числе бессимптомно, а также у скольких появился иммунитет. Кроме того, тестирование покажет сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. По словам Собянина, реальное количество заболевших коронавирусом в Москве не 130 000, а значительно больше. Об этом он заявил во время своей видеоконференции. В начале мая Собянин оценивал число заболевших в Москве в 300 000 человек.
В апреле Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дает результат с точностью 94% за 40 минут, сообщал Минпромторг. Экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию также разработала принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-биотех». Кроме того, свои тесты начала делать крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система».
В России к 14 мая выявлено 252 245 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве — 130 716. С начала эпидемии в России выздоровели 53 530 больных. Умерло 2305 человек.