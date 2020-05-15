Минпромторг поддержит автодилеров после их жалобы на меры господдержки
Минпромторг отреагировал на письмо крупнейших российских автодилеров, пожаловавшихся на неработающие меры господдержки. Министерство подготовило и повторно направило на согласование проект постановления о расширении перечня кодов ОКВЭД в Минфин и Минэкономразвития, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минпромторга.
Деятельность авторитейла практически парализована с 28 марта после введения первой «выходной недели». Правительство включило автомобильную отрасль в перечень наиболее пострадавших от коронавируса.
Но у продавцов автомобилей большие обороты, много сотрудников, поэтому они не вошли в реестр малого и среднего бизнеса, жаловались представители почти 30 крупнейших московских и региональных автодилерских холдингов в своем письме от 14 мая на имя премьер-министра Михаила Мишустина и министра промышленности Дениса Мантурова. При этом в перечень самых пострадавших отраслей вошли лишь компании, зарегистрированные по второстепенным кодам ОКВЭД 45.11.2 (торговля розничная легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными средствами в специализированных магазинах) и ОКВЭД 45.11.3 (торговля розничная легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными средствами прочая).
Дилеры просили расширить перечень кодов ОКВЭД до основных и распространить меры господдержки на все официальные дилерские предприятия, не относящиеся к малому и среднему бизнесу. А также сформировать более прозрачные критерии для определения системообразующих дилеров.
Из-за этого казуса на поддержку могут рассчитывать не более 10% дилеров, большинство же в программу не попадут, говорит Олег Мосеев, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Он напомнил, что только в апреле автодилеры недополучили около 280 млрд руб. выручки. Минпромторг провел большую работу, но нужно решение Минэкономразвития и Министерства финансов, продолжает Мосеев: задержка может быть для отрасли катастрофичной.
«Ведомости» направили запросы в Минэкономразвития и Минфин. В пресс-службе правительства на запрос не ответили.