Минпромторг поддержит автодилеров после их жалобы на меры господдержки

Но у продавцов автомобилей большие обороты, много сотрудников, поэтому они не вошли в реестр малого и среднего бизнеса, жаловались представители почти 30 крупнейших московских и региональных автодилерских холдингов в своем письме от 14 мая на имя премьер-министра Михаила Мишустина и министра промышленности Дениса Мантурова. При этом в перечень самых пострадавших отраслей вошли лишь компании, зарегистрированные по второстепенным кодам ОКВЭД 45.11.2 (торговля розничная легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными средствами в специализированных магазинах) и ОКВЭД 45.11.3 (торговля розничная легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными средствами прочая).