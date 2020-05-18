Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах

По словам Небольсина, в Подмосковье, Брянской области и Севастополе законопроекты, ужесточающие правила для баров, ресторанов и кафе в жилых домах, уже прошли первое чтение в региональных законодательных органах, а до конца мая могут быть приняты повсеместно. Если федеральный запрет был направлен против так называемых «наливаек», то предлагаемые регионами меры ударят по полноценным ресторанам с общей площадью до 120 кв. метров с учетом кухонных, складских и других вспомогательных помещений, отмечает собеседник издания. По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, новые запреты в целом заставят многих задуматься, нужно ли запускать бизнес.