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Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах

Ведомости

Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах. Об этом со ссылкой на данные «Опоры России» пишет «Коммерсантъ».

С 5 мая вступил в силу федеральный закон, позволяющий регионам самостоятельно регулировать продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Этим законом вводится запрет на торговлю спиртным в жилых домах, если зал обслуживания меньше 20 кв. метрой. Как рассказал газете председатель комитета «Опоры России» по производству пивоваренной продукции и напитков брожения Алексей Небольсин, регионы, пользуясь предоставленными им полномочиями, пошли дальше — их власти предлагают увеличить минимальную площадь зала обслуживания до 50 кв. метров.

По словам Небольсина, в Подмосковье, Брянской области и Севастополе законопроекты, ужесточающие правила для баров, ресторанов и кафе в жилых домах, уже прошли первое чтение в региональных законодательных органах, а до конца мая могут быть приняты повсеместно. Если федеральный запрет был направлен против так называемых «наливаек», то предлагаемые регионами меры ударят по полноценным ресторанам с общей площадью до 120 кв. метров с учетом кухонных, складских и других вспомогательных помещений, отмечает собеседник издания. По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, новые запреты в целом заставят многих задуматься, нужно ли запускать бизнес.

По данным «Опоры России», право на торговлю алкоголем в стране есть примерно у 28–30 тыс. ресторанов, кафе и баров в жилых домах. Учитывая, что на спиртное приходится до 40–50% выручки предприятий общепита, ужесточение требований к минимальной площади зала сделает работу подпавших под ограничения точек нерентабельной, считает Небольсин. Только в Московской области работают около 3 тыс. точек общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 50 кв. м., все они вынуждены будут закрыться, добавляет он.

По словам президента Союза производителей алкогольной продукции (в него входят Roust, Beluga Group и др.) Игоря Косарева, после введения минимальной площади для магазинов, имеющих право на продажу спиртного, и удорожания соответствующих лицензий количество легальных точек с алкоголем сократилось в два раза — с 400 тыс. до 200 тыс. магазинов. Он прогнозирует рост нелегальной торговли в случае новых запретов для заведений общепита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных