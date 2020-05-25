Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию
Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации. Ограничения распространяются на моторный бензин, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли с содержанием серы до 0,05%. Также до октября вводится запрет на ввоз судового топлива и газойлей с содержанием серы до 0,2%.
Запрет вводится для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, указано в постановлении. Он не распространяется на транзитные перевозки через Россию и между регионами с пересечением государственной границы. Также он не действует на топливо, используемое непосредственно в пути следования, и частный импорт физическими лицами.
О планах запретить ввоз топлива в Россию ранее сообщал Reuters. Источники агентства утверждали, что запрет поможет защитить внутренний рынок от возможного притока дешевого топлива, в основном с белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Министр энергетики Александр Новак в эфире «России 1» заявлял, что временный запрет импорта стоит ввести для того, чтобы сохранить работу российских НПЗ. Новак назвал эту меру «вынужденной» и «не совсем рыночной» (цитата по ТАСС), но заявил, что многие страны сейчас прибегают к ней.