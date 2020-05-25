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Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию

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Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации. Ограничения распространяются на моторный бензин, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли с содержанием серы до 0,05%. Также до октября вводится запрет на ввоз судового топлива и газойлей с содержанием серы до 0,2%.

Запрет вводится для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, указано в постановлении. Он не распространяется на транзитные перевозки через Россию и между регионами с пересечением государственной границы. Также он не действует на топливо, используемое непосредственно в пути следования, и частный импорт физическими лицами.

О планах запретить ввоз топлива в Россию ранее сообщал Reuters. Источники агентства утверждали, что запрет поможет защитить внутренний рынок от возможного притока дешевого топлива, в основном с белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Министр энергетики Александр Новак в эфире «России 1» заявлял, что временный запрет импорта стоит ввести для того, чтобы сохранить работу российских НПЗ. Новак назвал эту меру «вынужденной» и «не совсем рыночной» (цитата по ТАСС), но заявил, что многие страны сейчас прибегают к ней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных