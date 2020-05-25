Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию

О планах запретить ввоз топлива в Россию ранее сообщал Reuters. Источники агентства утверждали, что запрет поможет защитить внутренний рынок от возможного притока дешевого топлива, в основном с белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Министр энергетики Александр Новак в эфире «России 1» заявлял, что временный запрет импорта стоит ввести для того, чтобы сохранить работу российских НПЗ. Новак назвал эту меру «вынужденной» и «не совсем рыночной» (цитата по ТАСС), но заявил, что многие страны сейчас прибегают к ней.