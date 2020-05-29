Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес / Экономика

Возобновляемая энергия опередила уголь по потреблению в США впервые за 134 года

Ведомости

Потребление возобновляемой энергии в США в прошлом году оказалось выше, чем угля, впервые с 1885 г., по данным Управления энергетической информации США (EIA). Это еще одно свидетельство тренда на постепенный отказ от угля и переход на более чистые источники энергии ради борьбы с изменением климата, отмечает The Wall Street Journal. При этом стоимость последних постоянно снижается.

Спрос на уголь в стране в прошлом году снизился на 15% до 11,3 квадриллиона британских тепловых единиц (BTU), минимума с 1964 г. согласно EIA. При этом использование угля для электрогенерации (его основное назначение в США) сократилось до самого низкого уровня за последние 42 года.

Потребление возобновляемой энергии выросло на 1% до рекордных 11,5 квадриллиона BTU. В эту категорию входят ветряная, солнечная, геотермальная энергия, использование древесины, гидроэнергетика и некоторые другие виды энергии. Причем ветряная энергетика впервые обогнала гидроэнергетику в производстве электричества, отметило EIA.

МЭА прогнозирует падение инвестиций в энергетику

Из-за пандемии они сократятся на $400 млрд

У ведомства есть оценочные данные о потреблении энергии в США с 1635 г. Исторически главным источником энергии вплоть до середины XIX в. была древесина. Но в 1880-е гг. появились первые гидроэлектростанции, а также для производства электричества начали использовать уголь. Он был главным источником электроэнергии в стране до 2016 г., когда в результате сланцевой революции в США появилось много дешевого природного газа. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных