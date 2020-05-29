Возобновляемая энергия опередила уголь по потреблению в США впервые за 134 года

У ведомства есть оценочные данные о потреблении энергии в США с 1635 г. Исторически главным источником энергии вплоть до середины XIX в. была древесина. Но в 1880-е гг. появились первые гидроэлектростанции, а также для производства электричества начали использовать уголь. Он был главным источником электроэнергии в стране до 2016 г., когда в результате сланцевой революции в США появилось много дешевого природного газа.