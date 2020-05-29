Возобновляемая энергия опередила уголь по потреблению в США впервые за 134 года
Потребление возобновляемой энергии в США в прошлом году оказалось выше, чем угля, впервые с 1885 г., по данным Управления энергетической информации США (EIA). Это еще одно свидетельство тренда на постепенный отказ от угля и переход на более чистые источники энергии ради борьбы с изменением климата, отмечает The Wall Street Journal. При этом стоимость последних постоянно снижается.
Спрос на уголь в стране в прошлом году снизился на 15% до 11,3 квадриллиона британских тепловых единиц (BTU), минимума с 1964 г. согласно EIA. При этом использование угля для электрогенерации (его основное назначение в США) сократилось до самого низкого уровня за последние 42 года.
Потребление возобновляемой энергии выросло на 1% до рекордных 11,5 квадриллиона BTU. В эту категорию входят ветряная, солнечная, геотермальная энергия, использование древесины, гидроэнергетика и некоторые другие виды энергии. Причем ветряная энергетика впервые обогнала гидроэнергетику в производстве электричества, отметило EIA.
У ведомства есть оценочные данные о потреблении энергии в США с 1635 г. Исторически главным источником энергии вплоть до середины XIX в. была древесина. Но в 1880-е гг. появились первые гидроэлектростанции, а также для производства электричества начали использовать уголь. Он был главным источником электроэнергии в стране до 2016 г., когда в результате сланцевой революции в США появилось много дешевого природного газа.