Boeing подал иск к Embraer из-за срыва сделки на $4,2 млрд по созданию СП
Американская компания Boeing подала в арбитраж иск к бразильской Embraer. Причиной подачи иска стало невыполнение условий сделки по созданию совместного предприятия по производству среднемагистральных пассажирских самолетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бразильскую авиастроительную компанию.
Ранее иск в арбитраж также подала сама Embraer. Причина судебных споров — аннулированное американской компанией в конце апреля 2020 г. соглашение на $4,2 млрд. По соглашению планировалось создать совместное предприятие для производства среднемагистральных пассажирских самолетов. В совместном предприятию Boeing получил бы долю в 80%, Embraer — 20%.
Условия сделки по созданию СП Embraer и Boeing согласовали в конце 2018 г. В начале 2019 г. соглашение было одобрено властями Бразилии, которые имели право наложить вето на сделку как владельца золотой акции Embraer. В октябре 2019 г. Еврокомиссия (ЕК) сочла, что может отрицательно повлиять на конкуренцию в отношении коммерческих воздушных судов и назначила расследование. В Boeing сообщили, что сделка получила одобрение всех сторон, кроме ЕК.
После разрыва с американской компанией президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что власти не исключают возможности поиска нового партнера для создания совместного предприятия. Между двумя компаниями есть еще одно заключенное ранее соглашение — по производству военно-транспортного самолета KC-390. В этом совместном проекте на долю Embraer приходится 51%, Boeing — 49%.