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Boeing подал иск к Embraer из-за срыва сделки на $4,2 млрд по созданию СП

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Американская компания Boeing подала в арбитраж иск к бразильской Embraer. Причиной подачи иска стало невыполнение условий сделки по созданию совместного предприятия по производству среднемагистральных пассажирских самолетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бразильскую авиастроительную компанию.

Ранее иск в арбитраж также подала сама Embraer. Причина судебных споров — аннулированное американской компанией в конце апреля 2020 г. соглашение на $4,2 млрд. По соглашению планировалось создать совместное предприятие для производства среднемагистральных пассажирских самолетов. В совместном предприятию Boeing получил бы долю в 80%, Embraer — 20%.

Условия сделки по созданию СП Embraer и Boeing согласовали в конце 2018 г. В начале 2019 г. соглашение было одобрено властями Бразилии, которые имели право наложить вето на сделку как владельца золотой акции Embraer. В октябре 2019 г. Еврокомиссия (ЕК) сочла, что может отрицательно повлиять на конкуренцию в отношении коммерческих воздушных судов и назначила расследование. В Boeing сообщили, что сделка получила одобрение всех сторон, кроме ЕК.

После разрыва с американской компанией президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что власти не исключают возможности поиска нового партнера для создания совместного предприятия. Между двумя компаниями есть еще одно заключенное ранее соглашение — по производству военно-транспортного самолета KC-390. В этом совместном проекте на долю Embraer приходится 51%, Boeing — 49%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных