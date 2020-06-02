Boeing подал иск к Embraer из-за срыва сделки на $4,2 млрд по созданию СП

Условия сделки по созданию СП Embraer и Boeing согласовали в конце 2018 г. В начале 2019 г. соглашение было одобрено властями Бразилии, которые имели право наложить вето на сделку как владельца золотой акции Embraer. В октябре 2019 г. Еврокомиссия (ЕК) сочла, что может отрицательно повлиять на конкуренцию в отношении коммерческих воздушных судов и назначила расследование. В Boeing сообщили, что сделка получила одобрение всех сторон, кроме ЕК.