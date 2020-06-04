«Росатом» заплатил около 30 млрд рублей за долю в группе «Дело» Шишкарева
Доля группы компаний «Дело» Сергея Шишкарева, проданная «Росатому» в 2019 г., была оценена в 29,896 млрд руб., сообщает «Интерфакс» по данным отчетности ООО «Управляющая компания «Дело». Вся компания в рамках сделки была оценена примерно в 100 млрд руб.
Сделка между группой «Дело» и структурой «Росатома», АО «Атомэнергопром», завершилась в декабре 2019 г., сумма сделки не разглашалась. «Росатом» получил 30% акций компании, остальные 70% остались у Шишкарева. «Росатом» сообщал, что совместно с группой «Дело» будет создавать платформу для глобального международного транспортно-логистического бизнеса.
В апреле Шишкарев сообщил Forbes, что в 2023 г. «Росатом» может увеличить свою долю в группе «Дело» еще на 19%, стороны заключили соглашение, позволяющее госкорпорации реализовать опцион.