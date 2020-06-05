«Почта России» соберет комиссию с клиентов «Ростелекома» в крупных городах
«Почта России» начала брать комиссию в 2,5% за оплату услуг «Ростелекома» в городах численностью свыше 50 тысяч человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службы почтовой компании и оператора.
Как объяснили в пресс-службе «Почты России», от комиссии за оплату услуг, которая начала действовать с 1 июня, освобождены жители населенных пунктов с меньшим, чем 50 тысяч человек, населением, в том числе села. В компании добавили, что прием платежей — коммерческая услуга, расходы на которые компенсируются либо плательщиком, либо контрагентом. «Ростелеком» ранее самостоятельно компенсировал «Почте России» комиссию за прием платежей в городах с населением от 50 тыс. человек. Оператор связи заключил в 2016 г. с «Почтой России» контракт, по которому платил 1,5% от суммы платежей в почтовых отделениях в крупных городах и 4,1% — в малых населенных пунктах. По расчетам издания, за год «Почта России» могла получить по этому контракту до 1,06 млрд руб. Контракты перезаключались в 2017 г. (на сумму в 1 млрд руб.) и в 2018 г. (на 900 млн руб). Вся выручка «Почты России» в 2018 г. составила 190 млрд руб.
Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», комиссия операторов платежным агентам в последние годы снизилась до 0,01% и менее, и агенты стали брать ее с абонентов. В 2019 г. «Ростелеком» перевел на такую схему работы всех своих агентов, включая «Почту России» и Сбербанк. Собеседник газеты, знакомый с ситуацией на рынке платежей, добавил, что при приеме платежей за услуги ЖКХ смена плательщика комиссии уже произошла в 2018–2019 гг. Сбербанк вернул комиссию за оплату услуг «Ростелекома» в конце 2019 г. (при оплате наличными через кассу в Москве — 2,5%). По опубликованным данным закупок, на услуги Сбербанка по приему платежей «Ростелеком» в 2016 г. направил 1,2 млрд руб., в 2018 г. — 1,5 млрд руб.
По данным сотовых операторов, «Почта России» берет комиссию и при оплате их услуг. При оплате услуг МТС через «Почту России» она составляет 3,5–5%, Tele2 — 2%, рассказали в компаниях. В «Мегафоне» сообщили, что комиссию с абонентов при платежах через почтовые отделения «Почта России» может устанавливать ее самостоятельно, сейчас она не взимается. По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, переводя комиссию в зону ответственности посредника, «Ростелеком» стремится оптимизировать издержки. Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что включив комиссию в счет абонента, оператор стимулирует переход в онлайн-каналы оплаты. По его оценке, в отделениях почты и Сбербанка оплачивают услуги связи одновременно с ЖКХ в основном люди старшего возраста.