«Почта России» соберет комиссию с клиентов «Ростелекома» в крупных городах

Как объяснили в пресс-службе «Почты России», от комиссии за оплату услуг, которая начала действовать с 1 июня, освобождены жители населенных пунктов с меньшим, чем 50 тысяч человек, населением, в том числе села. В компании добавили, что прием платежей — коммерческая услуга, расходы на которые компенсируются либо плательщиком, либо контрагентом. «Ростелеком» ранее самостоятельно компенсировал «Почте России» комиссию за прием платежей в городах с населением от 50 тыс. человек. Оператор связи заключил в 2016 г. с «Почтой России» контракт, по которому платил 1,5% от суммы платежей в почтовых отделениях в крупных городах и 4,1% — в малых населенных пунктах. По расчетам издания, за год «Почта России» могла получить по этому контракту до 1,06 млрд руб. Контракты перезаключались в 2017 г. (на сумму в 1 млрд руб.) и в 2018 г. (на 900 млн руб). Вся выручка «Почты России» в 2018 г. составила 190 млрд руб.