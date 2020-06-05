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Агропромышленный холдинг «Мираторг» займется экспортом овощей

Ведомости

Агропромышленный холдинг «Мираторг» Виктора и Александра Линников, крупнейший производитель свинины в России, может начать экспорт овощей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вакансии компании, связанные с экспортом овощей и поиском дистрибуторов на иностранном рынке, и участников отраслевого рынка.

Как сообщает газета со ссылкой на публикацию на портале HeadHunter, агропромышленный холдинг ищет менеджеров по экспортным поставкам в направление «Овощи». АПХ выпускает замороженные овощи, сырье для их выпуска компания закупала, но в 2018 г. начала реализацию проекта по производству овощей в Тульской области и инвестициями в 6,4 млрд рублей. Это выращивание картофеля, капусты, моркови, лука и чеснока и строительство завода для хранения, переработки и фасовки продукции мощностью 100 тыс. тонн в год. Холдинг купил около 30 тыс. га в Тульской области у Национальной земельной компании Александра Лебедева. Еще одно производство овощей и картофеля мощностью 300 тыс. тонн в год компания намерена развернуть в Ставропольском крае, где приобрела около 7 тыс. га земли у у фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова.

По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, «Мираторг» может начать экспорт замороженной продукции, которая хранится без потери качества. По оценке гендиректора «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, «Мираторг» еще не стал заметным игроком на российском рынке, потому что не производит большого количества овощей открытого грунта. По данным Плодоовощного союза, с начала 2020 г. Россия экспортировала 49 тыс. тонн овощей на $9 млн.

«Мираторг» кроме производства продуктов из мяса занимается растениеводством, выпускает корма для домашних животных, замороженные овощи, развивает одноименную сеть супермаркетов и сеть «Бургер&Фрайс». Осенью 2019 г. холдинг объявил о трехлетнем плане расширения сети до 60 заведений. В конце 2019 г. он планировал открыть собственное мукомольное производство, в мае объявил о начале продаж смесей семян газонных трав. Агрохолдинг также перезапустил интернет-магазин, хотя в начале 2019 г. платформа была закрыта по причине неэффективности, писал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных