Агропромышленный холдинг «Мираторг» займется экспортом овощей

Как сообщает газета со ссылкой на публикацию на портале HeadHunter, агропромышленный холдинг ищет менеджеров по экспортным поставкам в направление «Овощи». АПХ выпускает замороженные овощи, сырье для их выпуска компания закупала, но в 2018 г. начала реализацию проекта по производству овощей в Тульской области и инвестициями в 6,4 млрд рублей. Это выращивание картофеля, капусты, моркови, лука и чеснока и строительство завода для хранения, переработки и фасовки продукции мощностью 100 тыс. тонн в год. Холдинг купил около 30 тыс. га в Тульской области у Национальной земельной компании Александра Лебедева. Еще одно производство овощей и картофеля мощностью 300 тыс. тонн в год компания намерена развернуть в Ставропольском крае, где приобрела около 7 тыс. га земли у у фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова.