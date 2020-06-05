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Toshiba и Hitachi займутся производством экспресс-тестов для выявления коронавируса

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Японские компании Toshiba и Hitachi собираются наладить производство экспресс-тестов для выявления антител к коронавирусу нового типа, сообщает Reuters.

Компании будут выпускать тесты, разработанные Fujirebio (принадлежит Miraca). В мае правительство Японии выдало соответствующее разрешение разработчику. Toshiba, Hitachi и Miraca договорились удвоить число производимых на данный момент тестов и выпускать еженедельно до 400 000 штук. Как отмечает агентство, в этом партнерстве Hitachi предоставит инженерные ноу-хау, Toshiba — производственные мощности, Fujirebio — образцы для производства. Сейчас Fujirebio производит экспресс-тесты на своем заводе на юге Японии.

Новый завод будет создан в префектуре Хоккайдо, на северном острове Японии. Производственные линии будут запущены к декабрю.

По словам экспертов, опрошенных Reuters, Япония существенно отстает от многих развитых стран в тестировании коронавируса. По информации агентства, страна скрывает реальные масштабы заражения. «Мы верим, что сможем внести свой вклад в создание системы, которая обеспечит быстрое тестирование в случае появления второй и третьей волны», — заявила Reuters представитель Miraca. По его словам, результаты экспресс-теста станут известны через 4 — 6 часов. Каков процент ложноположительных результатов, компания не раскрывает.

С начала эпидемии коронавируса в Японии было выявлено более 17 700 случаев коронавируса, из них 910 закончились летальным исходом. Более 15 500 человек выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных