Toshiba и Hitachi займутся производством экспресс-тестов для выявления коронавируса
Японские компании Toshiba и Hitachi собираются наладить производство экспресс-тестов для выявления антител к коронавирусу нового типа, сообщает Reuters.
Компании будут выпускать тесты, разработанные Fujirebio (принадлежит Miraca). В мае правительство Японии выдало соответствующее разрешение разработчику. Toshiba, Hitachi и Miraca договорились удвоить число производимых на данный момент тестов и выпускать еженедельно до 400 000 штук. Как отмечает агентство, в этом партнерстве Hitachi предоставит инженерные ноу-хау, Toshiba — производственные мощности, Fujirebio — образцы для производства. Сейчас Fujirebio производит экспресс-тесты на своем заводе на юге Японии.
Новый завод будет создан в префектуре Хоккайдо, на северном острове Японии. Производственные линии будут запущены к декабрю.
По словам экспертов, опрошенных Reuters, Япония существенно отстает от многих развитых стран в тестировании коронавируса. По информации агентства, страна скрывает реальные масштабы заражения. «Мы верим, что сможем внести свой вклад в создание системы, которая обеспечит быстрое тестирование в случае появления второй и третьей волны», — заявила Reuters представитель Miraca. По его словам, результаты экспресс-теста станут известны через 4 — 6 часов. Каков процент ложноположительных результатов, компания не раскрывает.
С начала эпидемии коронавируса в Японии было выявлено более 17 700 случаев коронавируса, из них 910 закончились летальным исходом. Более 15 500 человек выздоровели.