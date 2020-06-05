Toshiba и Hitachi займутся производством экспресс-тестов для выявления коронавируса

По словам экспертов, опрошенных Reuters, Япония существенно отстает от многих развитых стран в тестировании коронавируса. По информации агентства, страна скрывает реальные масштабы заражения. «Мы верим, что сможем внести свой вклад в создание системы, которая обеспечит быстрое тестирование в случае появления второй и третьей волны», — заявила Reuters представитель Miraca. По его словам, результаты экспресс-теста станут известны через 4 — 6 часов. Каков процент ложноположительных результатов, компания не раскрывает.