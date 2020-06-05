Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса
Уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов призвал власти определиться со сроками возвращения к работе отрасли развлечений, в которой задействованы десятки тысяч человек, передает РБК. Речь идет об организации развлекательных мероприятий. «Если еще три месяца пройдет в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков», – заявил омбудсмен во время онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
По его словам, сейчас в первую очередь необходимо определиться с судьбой уже купленных билетов. Также нужно как можно скорее разрешить «закрытые, неафишные мероприятия, то есть корпоративы» с соблюдением санитарных норм, считает Титов. Он пообещал в ближайшее время обратиться с таким предложением к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.
Из-за распространения коронавируса власти Москвы в середине марта запретили проводить мероприятия с числом участников более 50 человек. Из-за этого Минкультуры поручило приостановить проведение массовых культурных мероприятий, в том числе концертов, заграничных командировок и гастролей. Организаторов развлекательных мероприятий обязали вернуть зрителям деньги за ранее приобретенные билеты.