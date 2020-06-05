Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса

Уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов призвал власти определиться со сроками возвращения к работе отрасли развлечений, в которой задействованы десятки тысяч человек, передает РБК. Речь идет об организации развлекательных мероприятий. «Если еще три месяца пройдет в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков», – заявил омбудсмен во время онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».