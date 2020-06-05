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Руководитель Росавиации сообщил о трехкратном росте пассажиропотока за месяц

Ведомости

Пассажиропоток в аэропортах Москвы в первые дни июня вырос примерно в три раза по сравнению с маем, примерно такой же рост наблюдается и в целом по стране, передает «Интерфакс» слова первого заместителя министра транспорта, руководителя Росавиации Александра Нерадько. При этом по сравнению с июнем прошлого года он сократился в 5–7 раз. Тогда Росавиация по итогам месяца сообщала о 24,4 млн пассажиров авиатранспорта, 16 млн из которых пользовались внутренними рейсами.

Нерадько отметил, что дальнейшее возобновление авиаперевозок будет зависеть от снятия ограничений в регионах. В особенности на степени оживления перевозок отразятся действия регионов юга России, считает он. Это связано с тем, что регионы юга России – «традиционные места отдыха для наших граждан».

Росавиация пока не публиковала точные данные о перевозках российских авиакомпаний в мае. В апреле они упали в 12,5 раза до 739 500 человек. Средняя загрузка самолетов в апреле составляла 39%. Лоукостер «Победа», возобновивший полеты 31 мая, в первые дни работы довел этот показатель до 90%, говорится в отчетах аналитиков «ВТБ капитала» и «Газпромбанка» со ссылкой на топ-менеджеров «Аэрофлота».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных