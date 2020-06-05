Руководитель Росавиации сообщил о трехкратном росте пассажиропотока за месяц

Пассажиропоток в аэропортах Москвы в первые дни июня вырос примерно в три раза по сравнению с маем, примерно такой же рост наблюдается и в целом по стране, передает «Интерфакс» слова первого заместителя министра транспорта, руководителя Росавиации Александра Нерадько. При этом по сравнению с июнем прошлого года он сократился в 5–7 раз. Тогда Росавиация по итогам месяца сообщала о 24,4 млн пассажиров авиатранспорта, 16 млн из которых пользовались внутренними рейсами.