Руководитель Росавиации сообщил о трехкратном росте пассажиропотока за месяц
Пассажиропоток в аэропортах Москвы в первые дни июня вырос примерно в три раза по сравнению с маем, примерно такой же рост наблюдается и в целом по стране, передает «Интерфакс» слова первого заместителя министра транспорта, руководителя Росавиации Александра Нерадько. При этом по сравнению с июнем прошлого года он сократился в 5–7 раз. Тогда Росавиация по итогам месяца сообщала о 24,4 млн пассажиров авиатранспорта, 16 млн из которых пользовались внутренними рейсами.
Нерадько отметил, что дальнейшее возобновление авиаперевозок будет зависеть от снятия ограничений в регионах. В особенности на степени оживления перевозок отразятся действия регионов юга России, считает он. Это связано с тем, что регионы юга России – «традиционные места отдыха для наших граждан».
Росавиация пока не публиковала точные данные о перевозках российских авиакомпаний в мае. В апреле они упали в 12,5 раза до 739 500 человек. Средняя загрузка самолетов в апреле составляла 39%. Лоукостер «Победа», возобновивший полеты 31 мая, в первые дни работы довел этот показатель до 90%, говорится в отчетах аналитиков «ВТБ капитала» и «Газпромбанка» со ссылкой на топ-менеджеров «Аэрофлота».