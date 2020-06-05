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Супермаркеты «Виктория» вышли на маркетплейс

Ведомости

Супермаркеты одного из крупнейших продовольственных ритейлеров России, группы «Дикси», начали торговать на маркетплейсе goods.ru. Баннер супермаркетов «Виктория», входящих в группу, появился в приложении маркетплейса. Начало сотрудничества подтвердил представитель онлайн-магазина. Представитель ГК «Дикси» не ответил на запрос.

С goods.ru «Виктория» работает по модели click & delivery: сотрудники сети получают заказ с маркетплейса, собирают его и передают курьеру. Пока сервис работает только в нескольких районах Москвы. Всего на goods.ru представлено более 9800 товарных наименований из «Виктории», в основном нескоропортящиеся продукты. Вскоре ассортимент будет увеличен, сообщил представитель маркетплейса.

Контрольный пакет goods.ru, по данным ЕГРЮЛа, принадлежит входящей в «Сафмар» Михаила Гуцериева группе компаний «М.видео – Эльдорадо». Еще 20% – у основателя «М.видео» Александра Тынкована.

В онлайн-торговле едой за весну появилось около 30 новых игроков

Коронавирус заставил ускорить планы развития

Это не первый опыт работы «Виктории» в онлайне. Например, у сети уже есть собственный интернет-магазин.

За последние несколько месяцев свое присутствие в онлайне расширила не только «Виктория». Кроме нее открыли собственные онлайн-магазины с продуктами питания или стали сотрудничать с маркетплейсами еще около 30 компаний по всей России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных