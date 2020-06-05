Супермаркеты «Виктория» вышли на маркетплейс
Супермаркеты одного из крупнейших продовольственных ритейлеров России, группы «Дикси», начали торговать на маркетплейсе goods.ru. Баннер супермаркетов «Виктория», входящих в группу, появился в приложении маркетплейса. Начало сотрудничества подтвердил представитель онлайн-магазина. Представитель ГК «Дикси» не ответил на запрос.
С goods.ru «Виктория» работает по модели click & delivery: сотрудники сети получают заказ с маркетплейса, собирают его и передают курьеру. Пока сервис работает только в нескольких районах Москвы. Всего на goods.ru представлено более 9800 товарных наименований из «Виктории», в основном нескоропортящиеся продукты. Вскоре ассортимент будет увеличен, сообщил представитель маркетплейса.
Контрольный пакет goods.ru, по данным ЕГРЮЛа, принадлежит входящей в «Сафмар» Михаила Гуцериева группе компаний «М.видео – Эльдорадо». Еще 20% – у основателя «М.видео» Александра Тынкована.
Это не первый опыт работы «Виктории» в онлайне. Например, у сети уже есть собственный интернет-магазин.
За последние несколько месяцев свое присутствие в онлайне расширила не только «Виктория». Кроме нее открыли собственные онлайн-магазины с продуктами питания или стали сотрудничать с маркетплейсами еще около 30 компаний по всей России.