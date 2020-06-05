Супермаркеты «Виктория» вышли на маркетплейс

С goods.ru «Виктория» работает по модели click & delivery: сотрудники сети получают заказ с маркетплейса, собирают его и передают курьеру. Пока сервис работает только в нескольких районах Москвы. Всего на goods.ru представлено более 9800 товарных наименований из «Виктории», в основном нескоропортящиеся продукты. Вскоре ассортимент будет увеличен, сообщил представитель маркетплейса.