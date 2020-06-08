Правительство готовится запустить с июля туры на Байкал и в Хакасию

В России уже с июля могут появиться пакетные туры по таким направлениям как Калининградская область, Хакасия, Байкал и Горный Алтай, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным. «С одной стороны разрабатываются новые предложения, с другой нужно, чтобы эти предложения были доступны, чтобы были по карману», — сказал Чернышенко. По его словам, нужно сделать так, чтобы уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики — железнодорожные и авиакомпании — запустили новые внутренние маршруты. «На этих направлениях мы хотим, чтобы впервые появились чартеры, уже такая договоренность есть», — добавил он. По словам Чернышенко, чартеры позволят серьезно удешевить поездки. Всего летом планируется открыть более десяти новых направлений. Например, на Байкал турпакет на 10 дней будет стоить в районе 45 000 руб., отметил он.