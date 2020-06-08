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Правительство готовится запустить с июля туры на Байкал и в Хакасию

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В России уже с июля могут появиться пакетные туры по таким направлениям как Калининградская область, Хакасия, Байкал и Горный Алтай, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным. «С одной стороны разрабатываются новые предложения, с другой нужно, чтобы эти предложения были доступны, чтобы были по карману», — сказал Чернышенко. По его словам, нужно сделать так, чтобы уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики — железнодорожные и авиакомпании — запустили новые внутренние маршруты. «На этих направлениях мы хотим, чтобы впервые появились чартеры, уже такая договоренность есть», — добавил он. По словам Чернышенко, чартеры позволят серьезно удешевить поездки. Всего летом планируется открыть более десяти новых направлений. Например, на Байкал турпакет на 10 дней будет стоить в районе 45 000 руб., отметил он.

Мишустин на совещании с заместителями заявил о постепенном открытии туристического сезона в России. По его словам, туристическая отрасль не только одна из наиболее пострадавших, но и самая перспективная. Мишустин призвал заниматься системным развитием туристической отрасли. «У нас нет проблем со спросом на внутренний туризм. Многие граждане хотят путешествовать по своей стране», — сказал он. По его словам, основная проблема заключается в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам.

Главы российских регионов должны до 15 июня подготовить планы открытия туристической отрасли.

Мишустин также заявил о готовности России к открытию курортного сезона. Он напомнил, что с 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию.

5 июня президент Владимир Путин подписал указ о совершенствовании госуправления в сфере туризма. Он вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития. Теперь ведомство напрямую подчиняется правительству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных