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Компания Фридмана продала долю в Uber с убытком

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Инвестиционная компания LetterOne (L1), принадлежащая Михиалу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву, продала свою долю в американском сервисе заказа такси и доставки еды Uber за $173 млн, говорится в финансовом отчете компании за 2019 г. Компания начала вывод инвестиций в декабре 2019 г., сделка завершилась в феврале 2020 г. В феврале 2016 г. L1 вложила в Uber $200 млн, доля, которую получил инвестор, тогда не уточнялась.

L1 начала вывод инвестиций в декабре 2019 г., сделка завершилась в феврале 2020 г. В феврале 2016 г. компания вложила в Uber $200 млн, доля, которую получил инвестор, тогда не уточнялась.

Международная технологическая компания Uber, развивающая одноименное приложение по вызову такси и доставке еды, была создана в 2009 г. В мае 2019 г. компания провела IPO, которое стало одним из крупнейших в истории и самым большим в США с 2014 г. По итогам размещения Uber привлек $8,1 млрд, а капитализация компании (с учетом находящихся у сотрудников акций) составила около $82 млрд. Но в первый день торгов котировки Uber обвалились на 20% из-за убыточности компании. Опубликованные ранее данные показали, что выручка Uber перестала расти, а операционный убыток в 2018 г. составил $3,03 млрд. В I квартале 2019 г. убытки компании превысили $1 млрд.

В I квартале 2020 г. чистый убыток Uber составил $2,9 млрд, сообщила компания. По данным CNBC, это самый большой показатель за три предыдущих квартала. Кроме того, число заказов такси за три месяца впервые упало (на 5%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

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Из-за вызванных пандемией коронавируса ограничительных мер число поездок в Uber в апреле 2020 г. снизилось на 80% по сравнению с апрелем прошлого года, говорил гендиректор компании Дара Хосровшахи. В мае компания решила уволить еще 3000 сотрудников сверх объявленного ранее сокращения 3700 рабочих мест, писала The Wall Street Journal.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных