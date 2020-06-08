Компания Фридмана продала долю в Uber с убытком

Международная технологическая компания Uber, развивающая одноименное приложение по вызову такси и доставке еды, была создана в 2009 г. В мае 2019 г. компания провела IPO, которое стало одним из крупнейших в истории и самым большим в США с 2014 г. По итогам размещения Uber привлек $8,1 млрд, а капитализация компании (с учетом находящихся у сотрудников акций) составила около $82 млрд. Но в первый день торгов котировки Uber обвалились на 20% из-за убыточности компании. Опубликованные ранее данные показали, что выручка Uber перестала расти, а операционный убыток в 2018 г. составил $3,03 млрд. В I квартале 2019 г. убытки компании превысили $1 млрд.