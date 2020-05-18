WSJ узнал о планах Uber уволить еще 3000 сотрудников и закрыть 45 офисов

Из-за вызванных пандемией коронавируса ограничительных мер число поездок в Uber в апреле снизилось на 80% по сравнению с апрелем прошлого года. До пандемии именно этот сервис обеспечивал три четверти выручки компании. В условиях изоляции более востребованным стал сервис доставки еды Uber Eats, но доходы от него и близко не подходят к тому, чтобы покрыть расходы компании, сказал в своем письме Хосровшахи. Гендиректор Uber отметил, что решение о дополнительных увольнениях и закрытии офисов далось ему нелегко — он надеялся, что компания сможет «переждать этот чертов вирус», но «хороших новостей просто нет».