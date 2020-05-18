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WSJ узнал о планах Uber уволить еще 3000 сотрудников и закрыть 45 офисов

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Американский сервис заказа такси и доставки еды Uber уволит еще 3000 сотрудников сверх объявленного ранее сокращения 3700 рабочих мест, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо генерального директора компании Дара Хосровшахи сотрудникам. Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, компания также закроет 45 офисов, говорится в его письме. 

Менее двух недель назад Uber объявила о планах сократить более $1 млрд расходов и уволить 3700 сотрудников отделов персонала и клиентской поддержки. Вместе с новыми сокращениями компания теряет около четверти своей рабочей силы менее чем за месяц, отмечает WSJ. В эти расчеты не включены водители, так как они считаются в компании подрядчиками, а не штатными сотрудниками.

Uber также может продать некоторые непрофильные активы, сообщил гендиректор своим сотрудникам. Руководство компании решило пересмотреть будущее таких проектов как сервис по подбору персонала Uber Works и развитие беспилотных автомобилей, в которое Uber инвестировала сотни миллионов долларов.

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Из-за вызванных пандемией коронавируса ограничительных мер число поездок в Uber в апреле снизилось на 80% по сравнению с апрелем прошлого года. До пандемии именно этот сервис обеспечивал три четверти выручки компании. В условиях изоляции более востребованным стал сервис доставки еды Uber Eats, но доходы от него и близко не подходят к тому, чтобы покрыть расходы компании, сказал в своем письме Хосровшахи. Гендиректор Uber отметил, что решение о дополнительных увольнениях и закрытии офисов далось ему нелегко — он надеялся, что компания сможет «переждать этот чертов вирус», но «хороших новостей просто нет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных