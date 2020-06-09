«Газпром» заключил контракт на поставку 900 млрд кубометров газа за 20 лет
Крупнейший в истории «Газпрома» контракт на поставку газа в России заключили газовая монополия и и компания «Русхимальянс». Он предусматривает поставку в район Усть-Луги, где ведется строительство комплекса по переработке и сжижению газа, 900 млрд куб.м газа в течение 20 лет, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении отмечается, что ежегодно в адрес «Русхимальянса» будет поставляться по 45 млрд куб.м сырьевого и товарного газа. «Газ, оставшийся после переработки (выделения этановой фракции и других ценных компонентов) и производства сжиженного природного газа, будет поставляться в газотранспортную систему «Газпрома» в объеме около 18 млрд куб. м в год», — сообщает компания. Соглашения подписали в Санкт-Петербурге, они призваны обеспечить строящийся газоперерабатывающий комплекс сырьем «гарантировано на длительную перспективу». «Русхимальянс» также заключил контракт с «НИПИГАЗ» (группа «Сибур») на полный цикл работ по созданию объектов газопереработки и общезаводского хозяйства комплекса.
Проект комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги реализуют на паритетных началах принадлежащий «Газпрому» «Русхимальянс» и «Русгаздобыча» бывшего партнера Аркадия Ротенберга Артема Оболенского, указывает РБК. Производительность гигантского комплекса в Усть-Луге – 45 млрд куб. м газа с высоким содержанием этана в год, из него получится 13,3 млн т сжиженного природного газа (СПГ), 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ), 3,6 млн т этана и 19 млрд куб. м сухого газа. В сообщении «Газпрома» говорится, что комплекс — «якорный проект формируемого в регионе крупного газоперерабатывающего и газохимического кластера». По оценке компании, комплекс в Усть-Луге станет «самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы».
«Русгаздобыча» построит газохимическое предприятие, связанное с комплексом, оно будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена. Общая стоимость проекта — 2,4 трлн рублей, он финансируется в том числе за счет кредитов ВЭБа. В ноябре 2019 г. ВЭБ выдал дочерней компании «Русгаздобычи» — Балтийскому химическому комплексу — бридж-кредит на 111 млрд рублей.