«Газпром» заключил контракт на поставку 900 млрд кубометров газа за 20 лет

Проект комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги реализуют на паритетных началах принадлежащий «Газпрому» «Русхимальянс» и «Русгаздобыча» бывшего партнера Аркадия Ротенберга Артема Оболенского, указывает РБК. Производительность гигантского комплекса в Усть-Луге – 45 млрд куб. м газа с высоким содержанием этана в год, из него получится 13,3 млн т сжиженного природного газа (СПГ), 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ), 3,6 млн т этана и 19 млрд куб. м сухого газа. В сообщении «Газпрома» говорится, что комплекс — «якорный проект формируемого в регионе крупного газоперерабатывающего и газохимического кластера». По оценке компании, комплекс в Усть-Луге станет «самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы».