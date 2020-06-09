Вооруженная группировка блокировала месторождение нефти Шарара в Ливии
Вооруженные люди блокировали работу на нефтяном месторождении Шарара в Ливии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной нефтяной корпорация (NOC) Ливии.
Как передает агентство, на месторождение вошли «вооруженные люди», они потребовали прекратить деятельность через несколько часов после начала ремонтных работ. В заявлении не указывается принадлежность «вооруженных сил» к какой-либо из военных группировок в Ливии.
Месторождение Шарара находится на юге страны, 7 июня NOC объявила о возобновлении добычи на нем. Работы приостановились в 2019 г. из-за блокады нефтепровода в Хамаде. Планировалось на первом этапе добывать 30 тыс. баррелей нефти в день и достичь плановой мощности за 90 дней.
В Ливии противостоят друг другу правительство национального согласия под управлением Файеза Сарраджа и Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. 27 апреля ЛНА взяла на себя управление страной. Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа назвало действия Хафтара фарсом. ЛНА с 18 января блокирует работу нефтяных портовых терминалов, месторождений и нефтепроводов. Потери от блокады оцениваются по состоянию на май в $5 млрд.