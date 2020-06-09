Вооруженная группировка блокировала месторождение нефти Шарара в Ливии

В Ливии противостоят друг другу правительство национального согласия под управлением Файеза Сарраджа и Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. 27 апреля ЛНА взяла на себя управление страной. Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа назвало действия Хафтара фарсом. ЛНА с 18 января блокирует работу нефтяных портовых терминалов, месторождений и нефтепроводов. Потери от блокады оцениваются по состоянию на май в $5 млрд.