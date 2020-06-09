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Вооруженная группировка блокировала месторождение нефти Шарара в Ливии

Ведомости

Вооруженные люди блокировали работу на нефтяном месторождении Шарара в Ливии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной нефтяной корпорация (NOC) Ливии.

Как передает агентство, на месторождение вошли «вооруженные люди», они потребовали прекратить деятельность через несколько часов после начала ремонтных работ. В заявлении не указывается принадлежность «вооруженных сил» к какой-либо из военных группировок в Ливии.

Месторождение Шарара находится на юге страны, 7 июня NOC объявила о возобновлении добычи на нем. Работы приостановились в 2019 г. из-за блокады нефтепровода в Хамаде. Планировалось на первом этапе добывать 30 тыс. баррелей нефти в день и достичь плановой мощности за 90 дней.

В Ливии противостоят друг другу правительство национального согласия под управлением Файеза Сарраджа и Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. 27 апреля ЛНА взяла на себя управление страной. Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа назвало действия Хафтара фарсом. ЛНА с 18 января блокирует работу нефтяных портовых терминалов, месторождений и нефтепроводов. Потери от блокады оцениваются по состоянию на май в $5 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных