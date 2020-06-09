Посылки с онлайн-покупками задерживаются на таможне из-за новых правил ФТС
Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок. Задержки в компаниях связывают с начавшим фактически действовать в мае приказом Федеральной таможенной службы (ФТС) об ограничениях для деклараций об экспресс-грузах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на логистические компании и их письма пользователям.
Приказ №112 вступил в силу в феврале 2020 г., но применяться он стал с мая. Документ установил ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов. В декларацию можно включить информацию только о товарах из 100 посылок, программное обеспечение таможни ранее позволяло обрабатывать сразу 500 посылок. В письмах пользователям говорится, в частности, о задержке посылок от онлайн-магазинов ASOS, MyProtein и Look Fantastic, а сами задержки объясняются дополнительными документальными проверками таможни выбранных партий с заказами.
По словам директора Boxberry International Марата Артуганова, таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за несовершенства программного обеспечения ФТС и работы по новым правилам. По словам Артуганова, если раньше при поступлении партии в 10 000 заказов таможенный инспектор составлял 20 реестров для пропуска посылок, то по новым правилам необходимо уже 100 таких реестров. По данным собеседника издания, ужесточился и контроль со стороны таможни в отношении всех экспресс-перевозчиков, а число назначаемых досмотров увеличилось десятикратно. Возникают и проблемы с проверкой паспортных данных из-за некорректного информационного обмена ими между базой МВД и информсистемой ФТС.
Директор департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов называет дату, с которой начались задержки, – 18 мая. По его словам, задержки в доставке составляют от пяти дней. Денисов связал их с «информационно-техническим сбоем» у ФТС. По его оценке, проблемы возникнут с 90% всех отправлений. Директор по маркетингу курьерской службы доставки СДЭК Ольга Сгибнева говорит о задержках в один – два дня, а вице-президент по операционной деятельности Юрий Шевченко вовсе не наблюдает их.
По прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2019 г. число посылок из зарубежных магазинов могло составить около 450 млн шт. Оборот трансграничной торговли оценивался примерно в 680 млрд руб., более 50% – это покупки из Китая.