Посылки с онлайн-покупками задерживаются на таможне из-за новых правил ФТС

Директор департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов называет дату, с которой начались задержки, – 18 мая. По его словам, задержки в доставке составляют от пяти дней. Денисов связал их с «информационно-техническим сбоем» у ФТС. По его оценке, проблемы возникнут с 90% всех отправлений. Директор по маркетингу курьерской службы доставки СДЭК Ольга Сгибнева говорит о задержках в один – два дня, а вице-президент по операционной деятельности Юрий Шевченко вовсе не наблюдает их.