В автосалон бывшего хоккеиста Сушинского пришли с обыском

Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский сообщил РБК, что в его автосалоне «Авангард» — официальном дилере Мercedes — проходят обыски, правоохранительные органы запрашивают документы по сделкам и юридическим лицам. По словам Сушинского, это обычная процедура и раньше правоохранители запрашивали эти данные через письма. «Но я спокоен, потому что мы не занимаемся никакими махинациями», — заявил он.