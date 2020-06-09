В автосалон бывшего хоккеиста Сушинского пришли с обыском
Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский сообщил РБК, что в его автосалоне «Авангард» — официальном дилере Мercedes — проходят обыски, правоохранительные органы запрашивают документы по сделкам и юридическим лицам. По словам Сушинского, это обычная процедура и раньше правоохранители запрашивали эти данные через письма. «Но я спокоен, потому что мы не занимаемся никакими махинациями», — заявил он.
Обыски в автосалоне Сушинского проходят по делу о незаконной банковской деятельности, пишут «РИА Новости» и «Фонтанка» со ссылкой на источники. Всего правоохранительные органы проводят обыски по 30 адресам. По информации «Фонтанки», нескольких петербургских бизнесменов заподозрили в обналичивании денег через официального дилера Мercedes.
Максим Сушинский – хоккеист сборной России с 1999 по 2010 гг. В 2004 году он стал чемпионом России в составе омского «Авангарда», а в 2008 г. чемпионом мира. Закончил карьеру в 2013 г.