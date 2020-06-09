Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк выбыли из рейтинга Forbes по удобству
Издание Forbes составило рейтинг лучших банков мира по версии клиентов, куда попали 15 банков из России. В тройку лидеров вошли Райффайзенбанк, Московский кредитный банк и Альфа-банк.
В исследовании приняли участие 40 000 клиентов, которые оценивали работу банков, исходя из общей удовлетворенности обслуживанием и по пяти показателям: доверие, условия работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации.
В прошлом году в список вошло 20 российских кредитных организаций. В этом году из рейтинга выбыли сразу несколько российских банков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Кроме того, в него в этот раз не попали Уральский банк реконструкции и развития, «Кубань кредит», «Юникредит» и Азиатско-Тихоокеанский банк. Впервые в список вошли «Авангард», ФК «Открытие» и Промсвязьбанк.