Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк выбыли из рейтинга Forbes по удобству

В прошлом году в список вошло 20 российских кредитных организаций. В этом году из рейтинга выбыли сразу несколько российских банков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Кроме того, в него в этот раз не попали Уральский банк реконструкции и развития, «Кубань кредит», «Юникредит» и Азиатско-Тихоокеанский банк. Впервые в список вошли «Авангард», ФК «Открытие» и Промсвязьбанк.