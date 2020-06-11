Члены совета директоров РВК подписали заявление в поддержку Повалко
Члены cовета директоров Российской венчурной компании (РВК) подписали заявление в поддержку гендиректора организации Александра Повалко в связи со следственными действиями вокруг деятельности фонда RVC I LP, говорится в сообщении компании.
Подпись на документе поставили гендиректор «Почты России» Максим Акимов, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков, гендиректор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков, зампредседателя правления «Роснано" Юрий Удальцов и директор по стратегическому планированию АО «Комплекспром» Олег Фомичев. Все подписавшиеся обеспокоены происходящими вокруг РВК событиями.
Под руководством Повалко РВК на рынке венчурных инвестиций укрепила роль системообразующего игрока, оператора госпрограммы «Национальная технологическая инициатива». Компания также стала значимым участником национальных проектов «Цифровая экономика РФ» и «Наука», отмечается в сообщении РВК. Сейчас в портфеле компании десятки венчурных фондов с совокупной капитализацией около 70 млрд руб., а также сотни быстрорастущих инновационных проектов в области медицины, энергетики и промышленности, уточняется в пресс-релизе.
«Мы знаем Александра (Повалко. – "Ведомости") как принципиального, честного профессионала, который подтвердил свою глубокую порядочность на ответственных государственных постах. Он эффективный руководитель, приверженец ведения бизнеса максимально открыто и законно», – говорится в сообщении.
Повалко задержали 4 июня. Накануне у него дома и в офисе РВК правоохранительные органы провели обыски, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Следствие интересовали сделки РВК за 2012–2016 гг., в частности реинвестирование части полученных от продажи Soft Machines денег в американскую компанию Alion Energy, сообщала газета. Руководство РВК подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов, отмечал «Коммерсантъ». 5 июня суд отправил Повалко под домашний арест до 21 июля. Топ-менеджер вину не признает.