Члены совета директоров РВК подписали заявление в поддержку Повалко

Повалко задержали 4 июня. Накануне у него дома и в офисе РВК правоохранительные органы провели обыски, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Следствие интересовали сделки РВК за 2012–2016 гг., в частности реинвестирование части полученных от продажи Soft Machines денег в американскую компанию Alion Energy, сообщала газета. Руководство РВК подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов, отмечал «Коммерсантъ». 5 июня суд отправил Повалко под домашний арест до 21 июля. Топ-менеджер вину не признает.