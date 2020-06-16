Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд рублей. В 2019 г. он подорожала на 2,6 млрд рублей, говорится в материалах, опубликованных Счетной палатой России.
«Тем самым правительство ненадлежащим образом выполняет поручение президента о принятии мер для недопущения увеличения стоимости реализации проекта», – сделал вывод по итогам проверки аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов. По его словам, сроки завершения работ по трем пусковым комплексам перенесли на 2020 г., по еще одному комплексу и отдельным объектам — на 2021 г. По подсчетам «Автодора», для завершения строительства трассы потребуется 14,8 млрд руб. Это дополнительные обязательства федерального бюджета на переустройство магистральных газо- и нефтепроводов, строительство транспортных развязок, создание системы взимания платы и др. Как отмечает Богомолов, положительные заключения госэкспертизы на проектную документацию по этим объектам до сих пор не получены.
Всего же с начала реализации проекта на него потратили 186,5 млрд рублей. Это средства Фонда национального благосостояния (81 млрд руб.), субсидии (69,9 млрд руб.) и вложения инвесторов (33,8 млрд руб.). К началу 2020 г. «Автодор» принял и оплатил работы в рамках долгосрочных инвестиционных концессионных соглашений на 143,1 млрд руб. Счетная палата при проверке также выявила нарушения при закупке товаров, работ и услуг, ведении бухгалтерского учета и ненадлежащий контроль за соблюдением условий концессионных соглашений по инвестициям на 9 млрд рублей.
Строить новую кольцевую автодорогу начали в 2014 г. , она должна стать альтернативной Московской кольцевой автодороге трассой. Общая ее протяженность — 520 км. За ходом реализации проекта следит оперативный штаб правительства России. Он утвердил единый график ликвидации отставания, соблюдение которого оценивается еженедельно. По оценке Богомолова, такой подход дал свой результат, темпы строительства выросли. «При сохранении таких темпов производства работ существует высокая вероятность ввода указанных объектов в эксплуатацию в установленные сроки», – считает аудитор. Сдать дорогу планируется к середине 2021 г.