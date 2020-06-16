Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

«Тем самым правительство ненадлежащим образом выполняет поручение президента о принятии мер для недопущения увеличения стоимости реализации проекта», – сделал вывод по итогам проверки аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов. По его словам, сроки завершения работ по трем пусковым комплексам перенесли на 2020 г., по еще одному комплексу и отдельным объектам — на 2021 г. По подсчетам «Автодора», для завершения строительства трассы потребуется 14,8 млрд руб. Это дополнительные обязательства федерального бюджета на переустройство магистральных газо- и нефтепроводов, строительство транспортных развязок, создание системы взимания платы и др. Как отмечает Богомолов, положительные заключения госэкспертизы на проектную документацию по этим объектам до сих пор не получены.