«Норникель» продал последний непрофильный актив в Австралии

«Норникель» с 2013 г. продает свои непрофильные зарубежные активы, на 2015 г. такими были признаны активы, приносящие менее $1 млрд выручки в год, с рентабельностью по EBITDA ниже 40% и запасами менее чем на 20 лет. Два других австралийских актива, никелевые рудники Black Swan и Silver Swan, были проданы местной компании Poseidon Nickel Ltd за $1,5 млн, сделка была закрыта в 2015 г. «Норникель» откладывал продажу Honeymoon Well в ожидании роста цен на никель, утверждали источники «Ведомостей» в 2014 г.