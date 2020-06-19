Reuters: BMW не будет продлевать контракты с 10 000 сотрудников

BMW не будет продлевать контракты с 10 000 сотрудников, сообщил источник Reuters. Немецкий производитель автомобилей класса люкс сокращает свои мощности из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Ранее мюнхенская компания заявила, что достигла соглашения с заводским советом о пакете «кадровых мер для устойчивого будущего».