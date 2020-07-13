Google выделит $10 млрд на развитие цифровых технологий в Индии
Google объявила о планах инвестировать $10 млрд в ближайшие пять – семь лет во внедрение цифровых технологий в Индии. Об этом заявил гендиректор компании Сундар Пичаи, сообщает Bloomberg.
«Это отражение нашей уверенности в будущем Индии и ее цифровой экономики», – сказал Пичаи. По его словам, $10 млрд будут инвестированы в партнерские отношения, операции, инфраструктуру, цифровую экосистему и в акционерный капитал.
В Google также пояснили, что усилия будут сосредоточены на нескольких ключевых областях. В частности, компания планирует обеспечить доступ к информации для каждого индийца на их родном языке, а также обеспечить создание новых продуктов и услуг, соответствующих уникальным потребностям страны.