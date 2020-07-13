Google выделит $10 млрд на развитие цифровых технологий в Индии

В Google также пояснили, что усилия будут сосредоточены на нескольких ключевых областях. В частности, компания планирует обеспечить доступ к информации для каждого индийца на их родном языке, а также обеспечить создание новых продуктов и услуг, соответствующих уникальным потребностям страны.