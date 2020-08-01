Reuters: владелец TikTok согласился продать американский бизнес

В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории страны уже 1 августа. Президент указал, что имеет на это право согласно международному закону о чрезвычайных экономических полномочиях, сообщает Bloomberg. Есть ли у Трампа полномочия для запрета соцсети, пока неясно, отмечает Reuters.