Reuters: владелец TikTok согласился продать американский бизнес
Китайская компания ByteDance (разработчик TikTok) согласилась отказаться от доли в американском подразделении соцсети, чтобы избежать блокировки приложения на территории США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. По его информации, долю приобретет Microsoft, после заключения сделки она будет отвечать за защиту данных американских пользователей TikTok.
Ранее китайская компания пыталась добиться сохранения миноритарной доли в приложении, однако Белый дом не согласился с такими условиями, отмечает агентство. Reuters запросил комментарии у ByteDance, Microsoft и правительства США, но не получил ответа.
В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории страны уже 1 августа. Президент указал, что имеет на это право согласно международному закону о чрезвычайных экономических полномочиях, сообщает Bloomberg. Есть ли у Трампа полномочия для запрета соцсети, пока неясно, отмечает Reuters.
31 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok. По данным источников издания, корпорация проводит консультации о возможности сделки. 23 июля The Information сообщало, что покупкой доли в приложении заинтересовались несколько американских инвесторов. Среди вероятных покупателей названы General Atlantic и Sequoia Capital.