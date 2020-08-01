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Reuters: владелец TikTok согласился продать американский бизнес

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Китайская компания ByteDance (разработчик TikTok) согласилась отказаться от доли в американском подразделении соцсети, чтобы избежать блокировки приложения на территории США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. По его информации, долю приобретет Microsoft, после заключения сделки она будет отвечать за защиту данных американских пользователей TikTok.

Ранее китайская компания пыталась добиться сохранения миноритарной доли в приложении, однако Белый дом не согласился с такими условиями, отмечает агентство. Reuters запросил комментарии у ByteDance, Microsoft и правительства США, но не получил ответа.

В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории страны уже 1 августа. Президент указал, что имеет на это право согласно международному закону о чрезвычайных экономических полномочиях, сообщает Bloomberg. Есть ли у Трампа полномочия для запрета соцсети, пока неясно, отмечает Reuters.

Ранее по теме: TikTok оценили в $50 млрд

31 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok. По данным источников издания, корпорация проводит консультации о возможности сделки. 23 июля The Information сообщало, что покупкой доли в приложении заинтересовались несколько американских инвесторов. Среди вероятных покупателей названы General Atlantic и Sequoia Capital.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных