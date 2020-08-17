Основатель одного из крупнейших золотодобытчиков Petropavlovsk покинул компанию

После прошедшего листинга совет акционеров 30 июня не переизбрал Масловского и еще шестерых человек в совет директоров компании. Представитель «Южуралзолота» – крупнейшего акционера компании – пояснял «Ведомостям», что «только новый, совершенно независимый менеджмент, который не будет балансировать между интересами акционеров и интересами менеджмента, сможет сфокусироваться на улучшении операционной эффективности Petropavlovsk». «Финансовые успехи, достигнутые Petropavlovsk за последний год, – это всего лишь результат роста цены на золото в условиях глобального экономического кризиса», – говорил собеседник. В 2019 г. Petropavlovsk на 48% увеличил выручку – до $742 млн, но операционная прибыль при этом сократилась на 7% – до $115 млн, а чистая прибыль осталась неизменной – $26 млн.