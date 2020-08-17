Основатель одного из крупнейших золотодобытчиков Petropavlovsk покинул компанию
Основатель компании Petropavlovsk, одного из крупнейших золотодобытчиков в России, бывший сенатор от Амурской области Павел Масловский покинул компанию. Совет директоров назначил Максима Мещерякова временно исполняющим обязанности генерального директора, говорится в сообщении компании.
«Совет назначил Максима Мещерякова временно исполняющим обязанности генерального директора, изменения вступают в силу немедленно… Мещеряков, как ожидается, будет кандидатом на должность главного исполнительного директора. Павел Масловский покинул компанию», – отмечается в сообщении.
В компании добавили, что Мещеряков имеет 17-летний опыт работы в горнодобывающей промышленности. Занимал пост гендиректора проекта Traxys, был членом совета директоров в банке «Возрождение».
Petropavlovsk был основан в 1994 г. как Peter Hambro Mining. Масловский руководил Petropavlovsk с момента создания компании в 1994 г. с перерывом на 2011–2014 гг., когда он был сенатором от Амурской области.
Добывающие активы Petropavlovsk сосредоточены в Амурской области, сама головная компания зарегистрирована в Лондоне. В 2019 г. компания добыла 12,8 т золота – это пятый результат в России. 22,37% акций Petropavlovsk «Южуралзолото» купило у структур Романа Троценко в феврале этого года, тогда такой пакет на Лондонской бирже стоил $177 млн. Сейчас капитализация Petropavlovsk в Лондоне составляет $1,2 млрд. Другие крупные акционеры Petropavlovsk – Everest Alliance Limited (7,5%), The Russian Prosperity Fund (7,4%), Prosperity Capital (14%). В 2002 г. компания вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже, а в конце июня 2020 г. провела вторичный листинг на Московской бирже.
После прошедшего листинга совет акционеров 30 июня не переизбрал Масловского и еще шестерых человек в совет директоров компании. Представитель «Южуралзолота» – крупнейшего акционера компании – пояснял «Ведомостям», что «только новый, совершенно независимый менеджмент, который не будет балансировать между интересами акционеров и интересами менеджмента, сможет сфокусироваться на улучшении операционной эффективности Petropavlovsk». «Финансовые успехи, достигнутые Petropavlovsk за последний год, – это всего лишь результат роста цены на золото в условиях глобального экономического кризиса», – говорил собеседник. В 2019 г. Petropavlovsk на 48% увеличил выручку – до $742 млн, но операционная прибыль при этом сократилась на 7% – до $115 млн, а чистая прибыль осталась неизменной – $26 млн.