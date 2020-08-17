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Основатель одного из крупнейших золотодобытчиков Petropavlovsk покинул компанию

Ведомости

Основатель компании Petropavlovsk, одного из крупнейших золотодобытчиков в России, бывший сенатор от Амурской области Павел Масловский покинул компанию. Совет директоров назначил Максима Мещерякова временно исполняющим обязанности генерального директора, говорится в сообщении компании.

«Совет назначил Максима Мещерякова временно исполняющим обязанности генерального директора, изменения вступают в силу немедленно… Мещеряков, как ожидается, будет кандидатом на должность главного исполнительного директора. Павел Масловский покинул компанию», – отмечается в сообщении.

В компании добавили, что Мещеряков имеет 17-летний опыт работы в горнодобывающей промышленности. Занимал пост гендиректора проекта Traxys, был членом совета директоров в банке «Возрождение».

Petropavlovsk был основан в 1994 г. как Peter Hambro Mining. Масловский руководил Petropavlovsk с момента создания компании в 1994 г. с перерывом на 2011–2014 гг., когда он был сенатором от Амурской области.

Добывающие активы Petropavlovsk сосредоточены в Амурской области, сама головная компания зарегистрирована в Лондоне. В 2019 г. компания добыла 12,8 т золота – это пятый результат в России. 22,37% акций Petropavlovsk «Южуралзолото» купило у структур Романа Троценко в феврале этого года, тогда такой пакет на Лондонской бирже стоил $177 млн. Сейчас капитализация Petropavlovsk в Лондоне составляет $1,2 млрд. Другие крупные акционеры Petropavlovsk – Everest Alliance Limited (7,5%), The Russian Prosperity Fund (7,4%), Prosperity Capital (14%). В 2002 г. компания вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже, а в конце июня 2020 г. провела вторичный листинг на Московской бирже.

После прошедшего листинга совет акционеров 30 июня не переизбрал Масловского и еще шестерых человек в совет директоров компании. Представитель «Южуралзолота» – крупнейшего акционера компании – пояснял «Ведомостям», что «только новый, совершенно независимый менеджмент, который не будет балансировать между интересами акционеров и интересами менеджмента, сможет сфокусироваться на улучшении операционной эффективности Petropavlovsk». «Финансовые успехи, достигнутые Petropavlovsk за последний год, – это всего лишь результат роста цены на золото в условиях глобального экономического кризиса», – говорил собеседник. В 2019 г. Petropavlovsk на 48% увеличил выручку – до $742 млн, но операционная прибыль при этом сократилась на 7% – до $115 млн, а чистая прибыль осталась неизменной – $26 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных