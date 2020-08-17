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«Коммерсантъ»: топ-менеджер «Магнита» может возглавить сеть гипермаркетов «Лента»

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Коммерческий директор «Магнита» Владимир Сорокин может занять пост генерального директора торговой сети«Лента». Сейчас эту должность занимает Герман Тинга, который работает в компании с 2013 г. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

Сорокин пришел в «Магнит» в январе 2019 г., в конце прошлой недели в компании сообщили, что Сорокин покидает свой пост 28 августа. До этого Сорокин работал в главном конкуренте «Магнита» – X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). С 2013 по 2014 г. занимал ключевые должности в сети «Пятерочка», а затем до середины 2018 г. был гендиректором сети «Перекресток». Как отметил старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов в беседе с изданием, именно Сорокин руководил последней успешной трансформацией «Перекрестка», которая позволила привлечь покупателей в магазины и серьезно улучшить операционные показатели сети.

«Лента» – один из крупнейших российских ритейлеров. Основным акционером «Ленты» (около 78%) является «Севергрупп» Алексея Мордашова. Выручка сети за первое полугодие выросла на 8,9% до 216,97 млрд руб., чистая прибыль составила 8,91 млрд руб. против убытка в 4,82 млрд руб. годом ранее. На конец июня 2020 г. управляла 379 магазинами, включая 248 гипермаркетов и 131 супермаркет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных