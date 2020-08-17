«Коммерсантъ»: топ-менеджер «Магнита» может возглавить сеть гипермаркетов «Лента»

Сорокин пришел в «Магнит» в январе 2019 г., в конце прошлой недели в компании сообщили, что Сорокин покидает свой пост 28 августа. До этого Сорокин работал в главном конкуренте «Магнита» – X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). С 2013 по 2014 г. занимал ключевые должности в сети «Пятерочка», а затем до середины 2018 г. был гендиректором сети «Перекресток». Как отметил старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов в беседе с изданием, именно Сорокин руководил последней успешной трансформацией «Перекрестка», которая позволила привлечь покупателей в магазины и серьезно улучшить операционные показатели сети.