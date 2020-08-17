«Коммерсантъ»: топ-менеджер «Магнита» может возглавить сеть гипермаркетов «Лента»
Сорокин пришел в «Магнит» в январе 2019 г., в конце прошлой недели в компании сообщили, что Сорокин покидает свой пост 28 августа. До этого Сорокин работал в главном конкуренте «Магнита» – X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). С 2013 по 2014 г. занимал ключевые должности в сети «Пятерочка», а затем до середины 2018 г. был гендиректором сети «Перекресток». Как отметил старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов в беседе с изданием, именно Сорокин руководил последней успешной трансформацией «Перекрестка», которая позволила привлечь покупателей в магазины и серьезно улучшить операционные показатели сети.
«Лента» – один из крупнейших российских ритейлеров. Основным акционером «Ленты» (около 78%) является «Севергрупп» Алексея Мордашова. Выручка сети за первое полугодие выросла на 8,9% до 216,97 млрд руб., чистая прибыль составила 8,91 млрд руб. против убытка в 4,82 млрд руб. годом ранее. На конец июня 2020 г. управляла 379 магазинами, включая 248 гипермаркетов и 131 супермаркет.