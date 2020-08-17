Производитель порошка Persil исполнил предупреждение ФАС
Компания Henkel исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее ФАС выдала компании предупреждение в связи с выявлением различий в качестве, составе и условиях использования продающегося в России порошка Persil и его европейских аналогов.
«Компания «Хенкель» исполнила требования антимонопольной службы. В результате выданного ФАС России предупреждения на упаковках порошка Persil появится информация о том, что товар адаптирован к требованиям ЕАЭС», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что ранее Henkel исполнила предупреждение ФАС в отношении стирального порошка Persil в упаковке объемом 3 кг. «Теперь информация о том, что продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС, будет размещена на упаковках всего ассортиментного ряда: компания представила в ведомство и макет упаковки капсул Persil для стиральных машин», – уточнили в ведомстве.
В декабре прошлого года ФАС выявила различия в качестве, составе и условиях использования продающихся в России шоколада Lindt, порошков Ariel и Persil и их европейских аналогов. Ведомство выдало предупреждения производителям этих товаров – компаниям Procter&Gamble, Henkel и Lindt und sprüngli – в связи с обнаружением в их действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства. 3 июля ФАС возбудила дело в отношении импортера капсул для стирки Ariel.