Производитель порошка Persil исполнил предупреждение ФАС

В ведомстве напомнили, что ранее Henkel исполнила предупреждение ФАС в отношении стирального порошка Persil в упаковке объемом 3 кг. «Теперь информация о том, что продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС, будет размещена на упаковках всего ассортиментного ряда: компания представила в ведомство и макет упаковки капсул Persil для стиральных машин», – уточнили в ведомстве.