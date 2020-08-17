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Производитель порошка Persil исполнил предупреждение ФАС

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Компания Henkel исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее ФАС выдала компании предупреждение в связи с выявлением различий в качестве, составе и условиях использования продающегося в России порошка Persil и его европейских аналогов.

«Компания «Хенкель» исполнила требования антимонопольной службы. В результате выданного ФАС России предупреждения на упаковках порошка Persil появится информация о том, что товар адаптирован к требованиям ЕАЭС», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее Henkel исполнила предупреждение ФАС в отношении стирального порошка Persil в упаковке объемом 3 кг. «Теперь информация о том, что продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС, будет размещена на упаковках всего ассортиментного ряда: компания представила в ведомство и макет упаковки капсул Persil для стиральных машин», – уточнили в ведомстве.

В декабре прошлого года ФАС выявила различия в качестве, составе и условиях использования продающихся в России шоколада Lindt, порошков Ariel и Persil и их европейских аналогов. Ведомство выдало предупреждения производителям этих товаров – компаниям Procter&Gamble, Henkel и Lindt und sprüngli – в связи с обнаружением в их действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства. 3 июля ФАС возбудила дело в отношении импортера капсул для стирки Ariel.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных