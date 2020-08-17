Французская Sanofi договорилась о покупке американской Principia Biopharma за $3,7 млрд

Sanofi также сообщила, что приобретение Principia Biopharma, которая разрабатывает методы лечения тяжелых иммунных заболеваний, укрепит исследовательский потенциал компании в таких областях, как аутоиммунные и аллергические заболевания. Сделку планируется завершить в IV квартале 2020 г.