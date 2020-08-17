Французская Sanofi договорилась о покупке американской Principia Biopharma за $3,7 млрд
Французская биофармацевтическая компания Sanofi договорилась о покупке полного пакета акций американской компании Principia Biopharma. Общая сумма сделки составит около $3,68 млрд, говорится в совместном заявлении компаний.
«Это приобретение продвигает наши текущие преобразования в области НИОКР для ускорения разработки наиболее перспективных лекарств, которые будут удовлетворять значительные потребности пациентов», – приводятся в пресс-релизе слова гендиректора Sanofi Пола Хадсона.
Согласно совместному заявлению, Sanofi купит находящиеся в обращении акции Principia по $100 за бумагу. Совокупная стоимость компании составит около $3,68 млрд.
Sanofi также сообщила, что приобретение Principia Biopharma, которая разрабатывает методы лечения тяжелых иммунных заболеваний, укрепит исследовательский потенциал компании в таких областях, как аутоиммунные и аллергические заболевания. Сделку планируется завершить в IV квартале 2020 г.