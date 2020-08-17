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Французская Sanofi договорилась о покупке американской Principia Biopharma за $3,7 млрд

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Французская биофармацевтическая компания Sanofi договорилась о покупке полного пакета акций американской компании Principia Biopharma. Общая сумма сделки составит около $3,68 млрд, говорится в совместном заявлении компаний.

«Это приобретение продвигает наши текущие преобразования в области НИОКР для ускорения разработки наиболее перспективных лекарств, которые будут удовлетворять значительные потребности пациентов», – приводятся в пресс-релизе слова гендиректора Sanofi Пола Хадсона.

Согласно совместному заявлению, Sanofi купит находящиеся в обращении акции Principia по $100 за бумагу. Совокупная стоимость компании составит около $3,68 млрд.

Sanofi также сообщила, что приобретение Principia Biopharma, которая разрабатывает методы лечения тяжелых иммунных заболеваний, укрепит исследовательский потенциал компании в таких областях, как аутоиммунные и аллергические заболевания. Сделку планируется завершить в IV квартале 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных