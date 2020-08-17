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В Свердловской области анонсировали возобновление работы ресторанов

Ведомости

Кафе и рестораны возобновят свою работу в Свердловской области с 18 августа. Такой указ подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов.

«Документ, в частности, предусматривает разрешение на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита», – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Возобновят работу базы и дома отдыха, санаторно-курортные организации, детско-юношеские спортивные школы, «на полную мощность» откроются детские сады. С 50%-ной загрузкой могут работать организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми. Кроме того, в Свердловской области разрешат групповые экскурсии в организациях сферы культуры, рассказали в пресс-службе.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и болеющих хроническими заболеваниями продлен в Свердловской области до 24 августа. В регионе также сохраняются масочный режим и режим социальной дистанции. По данным оперативного штаба на 17 августа, в регионе зарегистрировано 23 546 случаев коронавируса, за все время пандемии умерли 374 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных