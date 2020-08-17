В Свердловской области анонсировали возобновление работы ресторанов

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и болеющих хроническими заболеваниями продлен в Свердловской области до 24 августа. В регионе также сохраняются масочный режим и режим социальной дистанции. По данным оперативного штаба на 17 августа, в регионе зарегистрировано 23 546 случаев коронавируса, за все время пандемии умерли 374 человека.