В Свердловской области анонсировали возобновление работы ресторанов
Кафе и рестораны возобновят свою работу в Свердловской области с 18 августа. Такой указ подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов.
«Документ, в частности, предусматривает разрешение на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита», – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Возобновят работу базы и дома отдыха, санаторно-курортные организации, детско-юношеские спортивные школы, «на полную мощность» откроются детские сады. С 50%-ной загрузкой могут работать организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми. Кроме того, в Свердловской области разрешат групповые экскурсии в организациях сферы культуры, рассказали в пресс-службе.
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и болеющих хроническими заболеваниями продлен в Свердловской области до 24 августа. В регионе также сохраняются масочный режим и режим социальной дистанции. По данным оперативного штаба на 17 августа, в регионе зарегистрировано 23 546 случаев коронавируса, за все время пандемии умерли 374 человека.