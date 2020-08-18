В Амурской области началось строительство газохимического комплекса «Сибура»
В основание Амурского газохимического комплекса (АГХК) «Сибура» забита первая тестовая свая, старт работам по видеосвязи дал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Предприятие, как отмечается в сообщении, станет «одним из крупнейших и самых современных в мире заводов по производству базовых полимеров».
«Мы создаем новую точку роста, даем импульс развитию всей экономике всего региона. Здесь будут созданы тысячи новых рабочих мест, появится транспортная и социальная инфраструктура», – отметил Мишустин.
Завершение строительных и пуско-наладочных работ на объекте запланировано на 2024–2025 гг. Мощность завода составит 2,7 млн т базовых полимеров в год, включая 2,3 млн т полиэтилена и 400 000 т полипропилена.
АГХК будет обеспечен сырьем поставками этана и сжиженного углеводородного газа с Амурского ГПЗ «Газпрома», вывод которого на полную мощность будет синхронизирован со строительством нового завода.