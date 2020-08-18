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В Амурской области началось строительство газохимического комплекса «Сибура»

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В основание Амурского газохимического комплекса (АГХК) «Сибура» забита первая тестовая свая, старт работам по видеосвязи дал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Предприятие, как отмечается в сообщении, станет «одним из крупнейших и самых современных в мире заводов по производству базовых полимеров».

«Мы создаем новую точку роста, даем импульс развитию всей экономике всего региона. Здесь будут созданы тысячи новых рабочих мест, появится транспортная и социальная инфраструктура», – отметил Мишустин.

Завершение строительных и пуско-наладочных работ на объекте запланировано на 2024–2025 гг. Мощность завода составит 2,7 млн т базовых полимеров в год, включая 2,3 млн т полиэтилена и 400 000 т полипропилена.

АГХК будет обеспечен сырьем поставками этана и сжиженного углеводородного газа с Амурского ГПЗ «Газпрома», вывод которого на полную мощность будет синхронизирован со строительством нового завода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных