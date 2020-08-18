Прохоров инвестировал в разработчика VR-вечеринок

Впервые проект Sensorium Galaxy был представлен в 2019 г. Он подразумевает запуск виртуальной вселенной, в которой пользователи смогут посещать концерты и вечеринки. Многопользовательская среда будет доступна через гарнитуру HTC Vive или Oculus Rift S. Запуск проекта намечен на первую половину 2021 г.