Прохоров инвестировал в разработчика VR-вечеринок
Российский бизнесмен Михаил Прохоров в 2018 г. инвестировал в стартап Sensorium, разрабатывающий виртуальные ночные клубы и концерты, говорится в официальном заявлении на сайте компании.
«Разработка Sensorium Galaxy (мультимедийная многопользовательская VR-платформа) началась в 2018 г. при исключительной поддержке Михаила Прохорова и с тех пор привлекла более $100 млн инвестиций», – говорится в сообщении.
Сам Прохоров считает, что технология общения в виртуальном мире будет стремительно развиваться, представляя «беспрецедентные возможности для бизнеса».
«В течение следующих 10 лет мы ожидаем взрывного роста рынка интеграции технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта», – цитирует миллиардера пресс-служба стартапа.
Впервые проект Sensorium Galaxy был представлен в 2019 г. Он подразумевает запуск виртуальной вселенной, в которой пользователи смогут посещать концерты и вечеринки. Многопользовательская среда будет доступна через гарнитуру HTC Vive или Oculus Rift S. Запуск проекта намечен на первую половину 2021 г.
Как пишет Bloomberg, посетители смогут посещать виртуальные мероприятия и покупать аксессуары для своих аватаров с помощью технологии блокчейна.
По данным агентства, стартап, зарегистрированный на Каймановых островах, стал партнером Яна Писсена, который занимается созданием танцевальной музыки для ночных клубов Ибицы. Сам Писсен уже разрабатывает одно из первых «заведений» в среде Sensorium Galaxy. Еще одним партнером стартапа стала компания Epic Games Inc., создатель Fortnite.