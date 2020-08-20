Ростуризм допустил повторное проведение программы кешбэка за туры по России

Поездки в Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Калининградскую область и на Алтай будут доступны с 1 октября до конца года. Тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее 4 ночей, а стоимость – не менее 25 000 руб.