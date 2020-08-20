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Ростуризм допустил повторное проведение программы кешбэка за туры по России

Ведомости

Программа по возврату средств за туры по России может быть реализована повторно, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться», – сказала Догузова. Ростуризм проанализирует интерес россиян к этой программе, а также распределение спроса на отдых в разных регионах, добавила она.

Программу стимулирования поездок по России разрабатывает Ростуризм совместно с оператором платежной системы «Мир». Каждый турист, расплатившийся картой «Мир» за пакетный тур, в зависимости от тура получит денежный кешбэк на эту карту от 5000 до 15 000 руб. Программа будет действовать с 21 по 28 августа.

Поездки в Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Калининградскую область и на Алтай будут доступны с 1 октября до конца года. Тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее 4 ночей, а стоимость – не менее 25 000 руб.

Ранее по теме: Ростуризм разъяснил механизм получения кэшбека за туры по России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных