Ростуризм допустил повторное проведение программы кешбэка за туры по России
Программа по возврату средств за туры по России может быть реализована повторно, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться», – сказала Догузова. Ростуризм проанализирует интерес россиян к этой программе, а также распределение спроса на отдых в разных регионах, добавила она.
Программу стимулирования поездок по России разрабатывает Ростуризм совместно с оператором платежной системы «Мир». Каждый турист, расплатившийся картой «Мир» за пакетный тур, в зависимости от тура получит денежный кешбэк на эту карту от 5000 до 15 000 руб. Программа будет действовать с 21 по 28 августа.
Поездки в Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Калининградскую область и на Алтай будут доступны с 1 октября до конца года. Тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее 4 ночей, а стоимость – не менее 25 000 руб.