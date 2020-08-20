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SpaceX Илона Маска заняла третье место в списке самых дорогих стартапов

Ведомости

Компания Илона Маска SpaceX заняла третье место в списке так называемых «единорогов», которые представляют собой частные стартапы с рыночной оценкой до выхода на биржу более $1 млрд, следует из данных CB Insights, передает CNN.

Как отмечает телеканал, компания недавно привлекла в качестве нового финансирования $1,9 млрд и сейчас оценивается в $46 млрд.

Единственные два стартапа, оценочная стоимость которых выше, чем у SpaceX, – это два китайских технологических гиганта Didi Chuxing и TikTok ByteDance.

Ранее Bloomberg сообщил, что Илон Маск, являющийся основателем Tesla и SpaceX, поднялся на четвертую строку рейтинга 500 богатейших людей мира по версии агентства. Его состояние оценивается в $84,8 млрд.

Ранее по теме: Илон Маск занял четвертую строку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных