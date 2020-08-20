SpaceX Илона Маска заняла третье место в списке самых дорогих стартапов
Компания Илона Маска SpaceX заняла третье место в списке так называемых «единорогов», которые представляют собой частные стартапы с рыночной оценкой до выхода на биржу более $1 млрд, следует из данных CB Insights, передает CNN.
Как отмечает телеканал, компания недавно привлекла в качестве нового финансирования $1,9 млрд и сейчас оценивается в $46 млрд.
Единственные два стартапа, оценочная стоимость которых выше, чем у SpaceX, – это два китайских технологических гиганта Didi Chuxing и TikTok ByteDance.
Ранее Bloomberg сообщил, что Илон Маск, являющийся основателем Tesla и SpaceX, поднялся на четвертую строку рейтинга 500 богатейших людей мира по версии агентства. Его состояние оценивается в $84,8 млрд.