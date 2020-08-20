Акции «Яндекса» снова обновили исторический максимум

Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум на Мосбирже. Цена одной бумаги компании достигала отметки в 4728 руб. 8 коп. в 14:50 по мск, свидетельствуют данные торгов. Это на 2,8% больше стоимости акции при открытии торгов в 10:00 по мск.