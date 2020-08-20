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Акции «Яндекса» снова обновили исторический максимум

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Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум на Мосбирже. Цена одной бумаги компании достигала отметки в 4728 руб. 8 коп. в 14:50 по мск, свидетельствуют данные торгов. Это на 2,8% больше стоимости акции при открытии торгов в 10:00 по мск.

Несколькими часами ранее акции класса «А» «Яндекса» вошли в состав индекса MSCI Russia 10/40, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам ежеквартального пересмотра.

Стоимость ценных бумаг «Яндекса» обновляет исторический максимум второй день подряд. Акции компании в ходе торгов на Московской бирже 19 августа росли на 2,3% и достигали пика в 4600 руб. за бумагу.

Накануне в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что компания объединяет такси и каршеринг в одно приложение – «Яндекс Go». Оно также объединит поездки с персональным водителем, экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, моментальную отправку посылок и грузов.

Ранее по теме: «Яндекс» объединил такси и каршеринг в одно приложение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных