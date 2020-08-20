Акции «Яндекса» снова обновили исторический максимум
Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум на Мосбирже. Цена одной бумаги компании достигала отметки в 4728 руб. 8 коп. в 14:50 по мск, свидетельствуют данные торгов. Это на 2,8% больше стоимости акции при открытии торгов в 10:00 по мск.
Несколькими часами ранее акции класса «А» «Яндекса» вошли в состав индекса MSCI Russia 10/40, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам ежеквартального пересмотра.
Стоимость ценных бумаг «Яндекса» обновляет исторический максимум второй день подряд. Акции компании в ходе торгов на Московской бирже 19 августа росли на 2,3% и достигали пика в 4600 руб. за бумагу.
Накануне в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что компания объединяет такси и каршеринг в одно приложение – «Яндекс Go». Оно также объединит поездки с персональным водителем, экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, моментальную отправку посылок и грузов.