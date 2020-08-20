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Владелец «Пятерочек» подал жалобу в ВС на доначисление 1 млрд руб. налогов

Ведомости

Компания «Агроаспект», являющаяся оператором магазинов «Пятерочка» (сетью управляет X5 Retail Group), подала кассационную жалобу в Верховный суд на решение о взыскании с компании 1,06 млрд руб. в качестве доначисленных налогов, следует из картотеки арбитражных дел.

Решение о передаче жалобы на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ или об отказе пока не вынесено.

Ранее апелляции компании на решение Инспекции ФНС о доначилении 1,06 млрд руб. налогов отклонили три нижестоящих суда. Налоговики доначилили эту сумму после того, как была проведена проверка реструктуризации компании, которая проходила в 2013 г. В ФНС решили, что во время одной из сделок в 2013–2014 гг. X5 вывела деньги из России за рубеж, не уплатив с них налог, и фактически создала «механизм перераспределения групповой прибыли без уплаты соответствующих налогов» ни в России, ни за рубежом, говорится в решении суда.

В Х5 ранее комментировали, что ритейлер и налоговики по-разному трактуют налоговое законодательство по отдельным операциям в 2014 г.

Ранее по теме: Владельцу «Пятерочек» доначислили более 1 млрд рублей за уход от налогов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных