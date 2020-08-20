Владелец «Пятерочек» подал жалобу в ВС на доначисление 1 млрд руб. налогов

Ранее апелляции компании на решение Инспекции ФНС о доначилении 1,06 млрд руб. налогов отклонили три нижестоящих суда. Налоговики доначилили эту сумму после того, как была проведена проверка реструктуризации компании, которая проходила в 2013 г. В ФНС решили, что во время одной из сделок в 2013–2014 гг. X5 вывела деньги из России за рубеж, не уплатив с них налог, и фактически создала «механизм перераспределения групповой прибыли без уплаты соответствующих налогов» ни в России, ни за рубежом, говорится в решении суда.