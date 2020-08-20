TikTok удалил более 380 000 видео в США за разжигание ненависти
TikTok удалил более 380 000 видео в США за нарушение своих правил о запрете на разжигание ненависти, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации приложения.
Приложение, принадлежащее китайской ByteDance, также заблокировало более 1 300 учетных записей пользователей за размещение контента, несоответствующего политике компании, отмечает агентство.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, владеющими сервисом коротких видео TikTok и мессенджером WeChat.
Источники Reuters сообщали, что Microsoft может приобрести контрольный пакет TikTok за сумму от $15 млрд до $30 млрд. При этом Microsoft обещала в случае покупки провести тщательную проверку процедур обработки персональных данных в соцсети и «принести экономическую выгоду Соединенным Штатам», в том числе казначейству.