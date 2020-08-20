TikTok удалил более 380 000 видео в США за разжигание ненависти

Источники Reuters сообщали, что Microsoft может приобрести контрольный пакет TikTok за сумму от $15 млрд до $30 млрд. При этом Microsoft обещала в случае покупки провести тщательную проверку процедур обработки персональных данных в соцсети и «принести экономическую выгоду Соединенным Штатам», в том числе казначейству.