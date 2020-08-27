Сервисы «Доктор рядом» и Doc+ договорились о слиянии

Сервис Doc+ на рынке с 2015 г. Он позволяет получить услуги телемедицины, вызвать врача на дом и записаться на прием. В июне 2016 г. структуры Baring Vostok и компании «Яндекс» инвестировали в сервис $5,5 млн, в 2017 г. – $5 млн, а в 2018 г. Baring Vostok, «Яндекс» и шведский венчурный фонд Vostok New Ventures вложили еще $9 млн.