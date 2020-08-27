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Сервисы «Доктор рядом» и Doc+ договорились о слиянии

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Медицинская компания «Доктор рядом» и телемедицинский сервис Doc+ договорились об объединении бизнеса, сообщает Forbes со ссылкой на представителей компаний.

В результате сделки все разработки и технологии Doc+ перейдут в «Доктор рядом». В частности, чат-бот, который может общаться с пациентами, анализировать их ответы, задавать уточняющие вопросы и рекомендовать, к какому врачу обратиться, а также система контроля медицинских карт на базе искусственного интеллекта. Сооснователь Doc+ Руслан Зайдуллин рассказал, что сейчас технологическую платформу Doc+ интегрируют в «Доктор рядом».

Doc+ войдет в состав юрлица «МК Доктор рядом», при этом учредители сервиса станут совладельцами компании. Обе команды будут работать под руководством гендиректора «МК Доктор рядом» Дениса Швецова. Как будут распределены доли в объединенном бизнесе, неизвестно.

Ранее по теме: Сервис по вызову врачей на дом Doc+ получил еще $5 млн от «Яндекса» и Baring Vostok

Сервис Doc+ на рынке с 2015 г. Он позволяет получить услуги телемедицины, вызвать врача на дом и записаться на прием. В июне 2016 г. структуры Baring Vostok и компании «Яндекс» инвестировали в сервис $5,5 млн, в 2017 г. – $5 млн, а в 2018 г. Baring Vostok, «Яндекс» и шведский венчурный фонд Vostok New Ventures вложили еще $9 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных