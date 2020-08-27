Сервисы «Доктор рядом» и Doc+ договорились о слиянии
Медицинская компания «Доктор рядом» и телемедицинский сервис Doc+ договорились об объединении бизнеса, сообщает Forbes со ссылкой на представителей компаний.
В результате сделки все разработки и технологии Doc+ перейдут в «Доктор рядом». В частности, чат-бот, который может общаться с пациентами, анализировать их ответы, задавать уточняющие вопросы и рекомендовать, к какому врачу обратиться, а также система контроля медицинских карт на базе искусственного интеллекта. Сооснователь Doc+ Руслан Зайдуллин рассказал, что сейчас технологическую платформу Doc+ интегрируют в «Доктор рядом».
Doc+ войдет в состав юрлица «МК Доктор рядом», при этом учредители сервиса станут совладельцами компании. Обе команды будут работать под руководством гендиректора «МК Доктор рядом» Дениса Швецова. Как будут распределены доли в объединенном бизнесе, неизвестно.
Сервис Doc+ на рынке с 2015 г. Он позволяет получить услуги телемедицины, вызвать врача на дом и записаться на прием. В июне 2016 г. структуры Baring Vostok и компании «Яндекс» инвестировали в сервис $5,5 млн, в 2017 г. – $5 млн, а в 2018 г. Baring Vostok, «Яндекс» и шведский венчурный фонд Vostok New Ventures вложили еще $9 млн.