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Глава TikTok ушел в отставку на фоне конфликта с Трампом

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Главный исполнительный директор социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку спустя три месяца после прихода в компанию, сообщает Reuters.

«В последние недели, когда политическая среда резко изменилась, я серьезно подумал о том, что потребуются корпоративные структурные изменения и что это значит для глобальной роли, на которую я подписался», – написал Майер в письме сотрудникам TikTok.

Основатель и генеральный директор ByteDance (владеет TikTok) Чжан Имин сказал в отдельном письме сотрудникам, что руководство «быстро продвигается к поиску решений проблем, с которыми мы сталкиваемся во всем мире, особенно в США и Индии».

25 августа компанией BytaDance и сотрудником TikTok были поданы две жалобы на администрацию президента США Дональда Трампа из-за намерения запретить в стране работу китайской компании ByteDance.

7 августа президент США подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также с их дочерними структурами. Эти компании владеют сервисом коротких видео TikTok и мессенджером WeChat. Указы опубликованы на официальном сайте Белого дома. Они вступят в силу через 45 дней, т. е. 20 сентября. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных