Глава TikTok ушел в отставку на фоне конфликта с Трампом

7 августа президент США подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также с их дочерними структурами. Эти компании владеют сервисом коротких видео TikTok и мессенджером WeChat. Указы опубликованы на официальном сайте Белого дома. Они вступят в силу через 45 дней, т. е. 20 сентября. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.