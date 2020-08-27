Глава TikTok ушел в отставку на фоне конфликта с Трампом
Главный исполнительный директор социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку спустя три месяца после прихода в компанию, сообщает Reuters.
«В последние недели, когда политическая среда резко изменилась, я серьезно подумал о том, что потребуются корпоративные структурные изменения и что это значит для глобальной роли, на которую я подписался», – написал Майер в письме сотрудникам TikTok.
Основатель и генеральный директор ByteDance (владеет TikTok) Чжан Имин сказал в отдельном письме сотрудникам, что руководство «быстро продвигается к поиску решений проблем, с которыми мы сталкиваемся во всем мире, особенно в США и Индии».
25 августа компанией BytaDance и сотрудником TikTok были поданы две жалобы на администрацию президента США Дональда Трампа из-за намерения запретить в стране работу китайской компании ByteDance.
7 августа президент США подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также с их дочерними структурами. Эти компании владеют сервисом коротких видео TikTok и мессенджером WeChat. Указы опубликованы на официальном сайте Белого дома. Они вступят в силу через 45 дней, т. е. 20 сентября. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.