Сотрудник TikTok подал второй иск против администрации Трампа

В иске Райан утверждает, что Трамп своим постановлением о запрете приложения в США нарушает конституционное право сотрудников на надлежащую правовую процедуру. Он также указывает, что запрет на транзакции с приложением означает, что около 1500 американских сотрудников TikTok и его китайской материнской компании ByteDance рискуют потерять свою зарплату. В жалобе содержится просьба к суду не допустить установления запрета на заработную плату сотрудников американского подразделения TikTok.