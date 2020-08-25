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Сотрудник TikTok подал второй иск против администрации Трампа

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Технический менеджер TikTok Патрик Райан подал иск в федеральный суд Северного округа Калифорнии против администрации президента США Дональда Трампа, сообщает The Hill. Это уже второй иск к администрации, который подан из-за намерения запретить в стране работу китайской компании ByteDance (владеет TikTok). Ранее в суд с жалобой на администрацию обратилась ByteDance.

В иске Райан утверждает, что Трамп своим постановлением о запрете приложения в США нарушает конституционное право сотрудников на надлежащую правовую процедуру. Он также указывает, что запрет на транзакции с приложением означает, что около 1500 американских сотрудников TikTok и его китайской материнской компании ByteDance рискуют потерять свою зарплату. В жалобе содержится просьба к суду не допустить установления запрета на заработную плату сотрудников американского подразделения TikTok.

Ранее китайская компания ByteDance подала в суд жалобу на администрацию Трампа. Компания требует оспорить намерение властей запретить работу приложения.

Ранее по теме: Владельцы TikTok оспорят указ Трампа в суде

7 августа президент США подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также с их дочерними структурами. Эти компании владеют сервисом коротких видео TikTok и мессенджером WeChat. Указы опубликованы на официальном сайте Белого дома. Они вступят в силу через 45 дней, т. е. 20 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных