Сотрудник TikTok подал второй иск против администрации Трампа
Технический менеджер TikTok Патрик Райан подал иск в федеральный суд Северного округа Калифорнии против администрации президента США Дональда Трампа, сообщает The Hill. Это уже второй иск к администрации, который подан из-за намерения запретить в стране работу китайской компании ByteDance (владеет TikTok). Ранее в суд с жалобой на администрацию обратилась ByteDance.
В иске Райан утверждает, что Трамп своим постановлением о запрете приложения в США нарушает конституционное право сотрудников на надлежащую правовую процедуру. Он также указывает, что запрет на транзакции с приложением означает, что около 1500 американских сотрудников TikTok и его китайской материнской компании ByteDance рискуют потерять свою зарплату. В жалобе содержится просьба к суду не допустить установления запрета на заработную плату сотрудников американского подразделения TikTok.
Ранее китайская компания ByteDance подала в суд жалобу на администрацию Трампа. Компания требует оспорить намерение властей запретить работу приложения.
7 августа президент США подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также с их дочерними структурами. Эти компании владеют сервисом коротких видео TikTok и мессенджером WeChat. Указы опубликованы на официальном сайте Белого дома. Они вступят в силу через 45 дней, т. е. 20 сентября.