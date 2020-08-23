Владельцы TikTok оспорят указ Трампа в суде
Китайский владелец TikTok Bytedance в понедельник подаст в суд на администрацию президента США, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
Компания рассчитывает обжаловать указ президента Дональда Трампа, запрещающий финансовые операции гражданам США с Bytedance.
«Чтобы гарантировать, что верховенство закона не будет нарушено и что к нашей компании и пользователям относятся справедливо, у нас нет другого выбора, кроме как оспорить указ через судебную систему», — сообщили в компании.
В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам. Кроме того, еще в ноябре 2019 г. Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) начал расследование в отношении ByteDance за покупку американского сервиса Musical.ly за $1 млрд без разрешения регулятора.
7 августа президент США подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. Эти компании владеют сервисом коротких видео TikTok и мессенджером WeChat. Указы опубликованы на официальном сайте Белого дома. Приказы вступят в силу через 45 дней, то есть 20 сентября.