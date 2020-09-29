Роскомнадзор попросил Twitter объяснить отсутствие в поиске аккаунта «РИА Новости»
Роскомнадзор попросил Twitter объяснить отсутствие в поиске соцсети аккаунта российского информационного агентства «РИА Новости», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc. в отношении аккаунта "РИА Новости", — приводит агенство выдержку из письма. По данным ведомства, пользователи Twitter из России и других стран, неподписанные на аккаунт «РИА Новости», теперь не смогут найти его в соцсети. Это связано с введением новых правил компанией, отметили в ведомстве.
Ранее в Twitter были введены новые обозначения для учетных записей правительств и государственных средств массовой информации. В соцсети сообщали, что новые значки, изображающие миниатюрные трибуну и микрофон, получат официальные правительственные лица, а также государственные СМИ. При этом финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут.