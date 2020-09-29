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Роскомнадзор попросил Twitter объяснить отсутствие в поиске аккаунта «РИА Новости»

Ведомости

Роскомнадзор попросил Twitter объяснить отсутствие в поиске соцсети аккаунта российского информационного агентства «РИА Новости», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc. в отношении аккаунта "РИА Новости", — приводит агенство выдержку из письма. По данным ведомства, пользователи Twitter из России и других стран, неподписанные на аккаунт «РИА Новости», теперь не смогут найти его в соцсети. Это связано с введением новых правил компанией, отметили в ведомстве.

Ранее в Twitter были введены новые обозначения для учетных записей правительств и государственных средств массовой информации. В соцсети сообщали, что новые значки, изображающие миниатюрные трибуну и микрофон, получат официальные правительственные лица, а также государственные СМИ. При этом финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных