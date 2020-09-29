Роскомнадзор попросил Twitter объяснить отсутствие в поиске аккаунта «РИА Новости»

«Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc. в отношении аккаунта "РИА Новости", — приводит агенство выдержку из письма. По данным ведомства, пользователи Twitter из России и других стран, неподписанные на аккаунт «РИА Новости», теперь не смогут найти его в соцсети. Это связано с введением новых правил компанией, отметили в ведомстве.