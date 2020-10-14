Apple повысила цены на некоторые продукты в России

Цена на AirPods второго поколения с обычным футляром на официальном сайте компании выросла на 2500 руб. до 15 990 руб. Цена на наушники с беспроводным зарядным футляром поднялась на 4000 – до 19 990 руб. На столько же выросла цена на AirPods Pro – сейчас они стоят 24 990 руб.