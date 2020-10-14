Apple повысила цены на некоторые продукты в России
Apple повысила цены на AirPods, AirPods Pro, Apple TV и зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro в России. Это произошло 13 октября после презентации новых моделей iPhone.
Цена на AirPods второго поколения с обычным футляром на официальном сайте компании выросла на 2500 руб. до 15 990 руб. Цена на наушники с беспроводным зарядным футляром поднялась на 4000 – до 19 990 руб. На столько же выросла цена на AirPods Pro – сейчас они стоят 24 990 руб.
Версия AppleTV 4K с 32 Гб памяти подорожала на 3500 – до 16 990 руб., цена на версию с 64 Гб памяти выросла на 4000 – до 18 990 руб. Стоимость зарядного чехла Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro увеличилась на 2724 – до 13 900 руб. Беспроводной зарядный чехол для наушников подорожал на 1400 – до 7990 руб.
13 октября Apple представила новые iPhone 12 с поддержкой 5G. Из-за пандемии коронавируса его презентация впервые с 2012 г. прошла не в сентябре.