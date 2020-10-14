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Apple повысила цены на некоторые продукты в России

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Apple повысила цены на AirPods, AirPods Pro, Apple TV и зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro в России. Это произошло 13 октября после презентации новых моделей iPhone.

Цена на AirPods второго поколения с обычным футляром на официальном сайте компании выросла на 2500 руб. до 15 990 руб. Цена на наушники с беспроводным зарядным футляром поднялась на 4000 – до 19 990 руб. На столько же выросла цена на AirPods Pro – сейчас они стоят 24 990 руб.

Версия AppleTV 4K с 32 Гб памяти подорожала на 3500 – до 16 990 руб., цена на версию с 64 Гб памяти выросла на 4000 – до 18 990 руб. Стоимость зарядного чехла Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro увеличилась на 2724 – до 13 900 руб. Беспроводной зарядный чехол для наушников подорожал на 1400 – до 7990 руб.

13 октября Apple представила новые iPhone 12 с поддержкой 5G. Из-за пандемии коронавируса его презентация впервые с 2012 г. прошла не в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных