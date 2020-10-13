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Apple представила новый iPhone

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Apple представила новую модель iPhone с поддержкой 5G. Трансляция из штаб-квартиры корпорации в Купертино велась на сайте компании.

iPhone 12 будет представлен в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем. Его стоимость составит от $799.

Смартфон оснащен дисплеем Super Retina XDR с разрешением 2532 x 1170, количество пикселей в котором в два раза выше, чем в iPhone 11. Его диагональ составляет 6,1 дюймов.

Кроме этого, на новой модели iPhone установлен новый чип A14 Bionic.

15 сентября состоялась ежегодная презентация новых продуктов Apple. Впервые за 12 лет на презентации не были представлены новые модели iPhone. В компании связывали это с задержкой поставок комплектующих из-за коронавируса. На сентябрьской презентации были представлены новые «умные часы» — Apple Watch Series 6, а также новая модель iPad и бюджетная версия часов Apple Watch SE.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных