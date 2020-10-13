Apple представила новый iPhone
Apple представила новую модель iPhone с поддержкой 5G. Трансляция из штаб-квартиры корпорации в Купертино велась на сайте компании.
iPhone 12 будет представлен в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем. Его стоимость составит от $799.
Смартфон оснащен дисплеем Super Retina XDR с разрешением 2532 x 1170, количество пикселей в котором в два раза выше, чем в iPhone 11. Его диагональ составляет 6,1 дюймов.
Кроме этого, на новой модели iPhone установлен новый чип A14 Bionic.
15 сентября состоялась ежегодная презентация новых продуктов Apple. Впервые за 12 лет на презентации не были представлены новые модели iPhone. В компании связывали это с задержкой поставок комплектующих из-за коронавируса. На сентябрьской презентации были представлены новые «умные часы» — Apple Watch Series 6, а также новая модель iPad и бюджетная версия часов Apple Watch SE.