Apple представила новый iPhone

15 сентября состоялась ежегодная презентация новых продуктов Apple. Впервые за 12 лет на презентации не были представлены новые модели iPhone. В компании связывали это с задержкой поставок комплектующих из-за коронавируса. На сентябрьской презентации были представлены новые «умные часы» — Apple Watch Series 6, а также новая модель iPad и бюджетная версия часов Apple Watch SE.