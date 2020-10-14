«Коммерсантъ» сообщил о судах снабжения рядом с трубоукладчиком «Северного потока — 2»
«В эту точку он выдвинулся 1 октября и остановился 8 октября, впервые с мая покинув логистическую базу проекта «Северный поток-2» в немецком порту Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства последнего 160-километрового участка газопровода», — пишет издание. Режим судна лишь косвенно свидетельствует о проведении испытаний оборудования, отметила газета.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, владелец – «Газпром», в финансировании проекта участвуют французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. Строительство завершено более чем на 90%; предполагалось, что проект будет реализован до конца 2019 г., однако сейчас уже идет речь о конце 2020 г. – I квартале 2021 г.
США в декабре 2019 г. ввели санкции против проекта, потребовав от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство. После этого швейцарская Allseas заявила о приостановке прокладки газопровода, а работы по укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании так и не начались. Из-за санкций оператор проекта вынужден искать альтернативных трубоукладчиков, среди которых фигурируют трубоукладчик «Академик Черский», баржа-трубоукладчик «Фортуна» и судно снабжения буровых платформ «Иван Сидоренко».