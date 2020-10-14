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Мантуров спрогнозировал сроки возобновления экспорта SSJ-100

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 Возобновление экспорта гражданских самолетов SSJ100 ожидается не раньше 2022 г., заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«С учетом того, что у нас сейчас сверстаны все планы по внутренней повестке, что дает нам возможность уверенно обеспечивать загрузку производства на текущий и следующий год точно и даже с перехлестом на 2022 г., я думаю, что объективно это (возобновление экспорта. — прим. ред.) не раньше 2022 г.», — цитирует «Интерфакс» Мантурова.

По его словам, Россия может нарастить мощности, но не будет делать этого, чтобы сохранить производство SSJ100 на рентабельном уровне — 22-23 машины в год. «Это оптимум, на котором мы сегодня сверстали свою программу», — подчеркнул министр.

Как отмечает агентство, последний раз SSJ-100 поставлялся на экспорт в 2018 г. Самолет был поставлен ирландской авиакомпании Cityjet, которая позднее отказалась от эксплуатации «суперджетов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных