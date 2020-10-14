Мантуров спрогнозировал сроки возобновления экспорта SSJ-100

«С учетом того, что у нас сейчас сверстаны все планы по внутренней повестке, что дает нам возможность уверенно обеспечивать загрузку производства на текущий и следующий год точно и даже с перехлестом на 2022 г., я думаю, что объективно это (возобновление экспорта. — прим. ред.) не раньше 2022 г.», — цитирует «Интерфакс» Мантурова.