Мантуров спрогнозировал сроки возобновления экспорта SSJ-100
Возобновление экспорта гражданских самолетов SSJ100 ожидается не раньше 2022 г., заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«С учетом того, что у нас сейчас сверстаны все планы по внутренней повестке, что дает нам возможность уверенно обеспечивать загрузку производства на текущий и следующий год точно и даже с перехлестом на 2022 г., я думаю, что объективно это (возобновление экспорта. — прим. ред.) не раньше 2022 г.», — цитирует «Интерфакс» Мантурова.
По его словам, Россия может нарастить мощности, но не будет делать этого, чтобы сохранить производство SSJ100 на рентабельном уровне — 22-23 машины в год. «Это оптимум, на котором мы сегодня сверстали свою программу», — подчеркнул министр.
Как отмечает агентство, последний раз SSJ-100 поставлялся на экспорт в 2018 г. Самолет был поставлен ирландской авиакомпании Cityjet, которая позднее отказалась от эксплуатации «суперджетов».