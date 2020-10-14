«Уралвагонзавод» опроверг информацию СМИ об отсутствии покупателей на 2021 год

Ранее сегодня издание РБК со ссылкой на четыре источника сообщило, что УВЗ не заключил ни одного контракта на поставку вагонов в следующем году. Концерн назвал подобную информацию «попыткой вмешаться в коммерческую деятельность УВЗ и оказать давление на ход ведущихся переговоров».