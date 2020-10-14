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«Уралвагонзавод» опроверг информацию СМИ об отсутствии покупателей на 2021 год

Ведомости

Информация об отсутствии у «Уралвагонзавода» (УВЗ) покупателей на подвижной состав в 2021 г. не соответствует действительности и порочит деловую репутацию, заявили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

Ранее сегодня издание РБК со ссылкой на четыре источника сообщило, что УВЗ не заключил ни одного контракта на поставку вагонов в следующем году. Концерн назвал подобную информацию «попыткой вмешаться в коммерческую деятельность УВЗ и оказать давление на ход ведущихся переговоров». 

В УВЗ отметили, что на данный момент некоторые заключенные ранее контракты предполагают производство и поставку продукции подвижного состава и в 2021 г. К таковым, в частности, относится контракт с «Федеральной грузовой компанией» на производство и поставку полувагонов, подчеркнули в УВЗ. 

УВЗ является одним из крупнейших производителей вагонов в России и объединяет в себе промышленные предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Концерн занимается разработкой и производством артиллерии, бронемашин, подвижного грузового состава, легкорельсового транспорта, дорожно-строительной и прочей техники. 97,48% УВЗ принадлежит «Ростеху».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных