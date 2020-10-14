«Уралвагонзавод» опроверг информацию СМИ об отсутствии покупателей на 2021 год
Информация об отсутствии у «Уралвагонзавода» (УВЗ) покупателей на подвижной состав в 2021 г. не соответствует действительности и порочит деловую репутацию, заявили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
В УВЗ отметили, что на данный момент некоторые заключенные ранее контракты предполагают производство и поставку продукции подвижного состава и в 2021 г. К таковым, в частности, относится контракт с «Федеральной грузовой компанией» на производство и поставку полувагонов, подчеркнули в УВЗ.
УВЗ является одним из крупнейших производителей вагонов в России и объединяет в себе промышленные предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Концерн занимается разработкой и производством артиллерии, бронемашин, подвижного грузового состава, легкорельсового транспорта, дорожно-строительной и прочей техники. 97,48% УВЗ принадлежит «Ростеху».